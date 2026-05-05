Τα 3 ζώδια που θα ευνοηθούν από την τύχη έως τις 10 Μαΐου

Τρία ζώδια έχουν πραγματικά καλή τύχη καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι ενέργειες του Υδροχόου και των Ιχθύων είναι ενεργές την ερχόμενη εβδομάδα, βοηθώντας στη συγχώνευση της καινοτομίας με τη διαίσθηση.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή στον Ταύρο, φέρνοντας νέες ιδέες που συνδέονται με τον σκοπό σας. Ωστόσο, καθώς ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο την Τετάρτη, 6 Μαΐου, καλείστε να στραφείτε προς τα μέσα σας. Αυτό το ταξίδι σάς βοηθά να μεταμορφωθείτε και να ευθυγραμμιστείτε με ό,τι είναι γραφτό για εσάς.

Ενώ ο ανάδρομος Πλούτωνας τείνει να είναι μια πιο αργή διαδικασία, η Λίλιθ στον Τοξότη βρίσκεται σε αντίθεση με την Αφροδίτη στους Διδύμους την Παρασκευή, 8 Μαΐου, δημιουργώντας σπίθες επανάστασης. Να είστε ανοιχτοί σε όποιο μονοπάτι παρουσιαστεί, είτε είναι το αργό μονοπάτι του αναστοχασμού και της ανάπτυξης, είτε εκείνο που χαρακτηρίζεται από ξαφνική μεταμόρφωση. Αμφισβητώντας τα παλιά σας όνειρα, δημιουργείτε χώρο για να βαδίσετε προς τον θεϊκό σας σκοπό.

Η τύχη είναι με το μέρος τριών ζωδίων, από 4 έως 10 Μαΐου 2026

Δίδυμος

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να κατανοήσει τα σημάδια, Δίδυμοι. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο, πυροδοτώντας μια νέα αρχή. Ο Πλούτωνας θα παραμείνει ανάδρομος έως τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αυτή δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να βιαστείτε να περάσετε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καλείστε να δώσετε προσοχή σε όσα αναδύονται στην επιφάνεια. Σας ζητείται να εξελιχθείτε, ώστε να κατανοήσετε προς ποια κατεύθυνση προορίζεστε να οδηγήσετε τη ζωή σας.

Η ανάδρομη πορεία του Πλούτωνα στον Υδροχόο είναι μια περίοδος εσωτερικής μεταμόρφωσης, όμως αυτή η διαδικασία επηρεάζει και σε βαθύ επίπεδο τις επιλογές που κάνετε. Αναμένετε να συναντήσετε νέα πρόσωπα και καταστάσεις που θα σας προκαλέσουν και θα σας δοκιμάσουν.

Τα όνειρα και οι στόχοι σας εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Δώστε προσοχή στα σημάδια του σύμπαντος και ακούστε προς τα πού σας καθοδηγεί η ζωή, χωρίς να προσπαθείτε να ελέγξετε τη ροή των γεγονότων. Η παράδοση στη δύναμη του Πλούτωνα φέρνει τόσο μεταμόρφωση όσο και βαθιά διαφώτιση.

Κριός

Μπαίνετε στο πεπρωμένο σας, Κριοί! Την Παρασκευή 8 Μαΐου, η Λίλιθ στον Τοξότη σχηματίζει αντίθεση με την Αφροδίτη στους Διδύμους, φέρνοντας τύχη και νέους ορίζοντες. Παρόλο που μια αντίθεση θεωρείται μια απαιτητική αστρολογική όψη, είναι επίσης υπεύθυνη για μεγάλες αλλαγές — και αυτό ακριβώς χρειάζεστε αυτή τη στιγμή.

Η Μαύρη Σελήνη Λίλιθ στον Τοξότη είναι επαναστατική και γεμάτη ένταση, κάνοντας τη διαδικασία που περνάτε να εξελίσσεται γρήγορα. Είναι σημαντικό να εμπιστευτείτε τον εσωτερικό σας εαυτό σχετικά με το πού να εστιάσετε και πότε να δράσετε.

Καθώς η Λίλιθ ευθυγραμμίζεται με την Αφροδίτη, οι ενέργειες ενώνονται. Μαθαίνετε τι χρειάζεται να αλλάξετε για τη συνέχεια. Η Λίλιθ απαιτεί να ξεφεύγετε από κάθε τι συνηθισμένο, επομένως ό,τι σας καθοδηγείται να κάνετε δεν ανήκει σε κάποιο προηγούμενο σχέδιο.

Ωστόσο, η Αφροδίτη στους Διδύμους φέρνει κάτι περισσότερο από ανάπτυξη και ευκαιρίες — φέρνει αφθονία. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και τον σωστό χρόνο που αισθάνεστε μέσα σας. Ίσως να μην αναγνωρίζετε τη ζωή σας μέχρι τον επόμενο μήνα.

Καρκίνος

Πάντα είχατε έναν απίστευτο σκοπό σε αυτή τη ζωή, Καρκίνοι, αλλά δεν τον πιστεύατε πάντα πραγματικά. Συχνά κρατούσατε τον εαυτό σας πίσω και μάθατε να περιμένετε και να δέχεστε λιγότερα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η ενέργεια αρχίζει να γυρίζει υπέρ σας.

Μια ισχυρή έκρηξη ενέργειας του Κριού ενεργοποιεί την εξέλιξή σας στον επαγγελματικό τομέα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την Τρίτη 5 Μαΐου, ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες ευθυγραμμίζεται με τον Ερμή στον Ταύρο, φέρνοντας νέες ευκαιρίες και σημαντικές συνδέσεις στη ζωή σας.

Με την ενέργεια του Κριού να είναι τόσο έντονη αυτή την περίοδο, οι αλλαγές και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται πιθανότατα σχετίζονται με τη δουλειά σας. Ο Βόρειος Δεσμός στους Ιχθύες συμβολίζει αφθονία και νέα ξεκινήματα, οπότε είναι σημαντικό να μείνετε ανοιχτοί σε αυτές τις εξελίξεις, ειδικά αν εμφανιστούν στον επαγγελματικό σας χώρο.

Ο Ερμής στον Ταύρο φέρνει σημαντικές επαφές και επικοινωνίες, γι’ αυτό δώστε προσοχή σε προσφορές ή μηνύματα που θα λάβετε αυτή την περίοδο. Μείνετε ανοιχτοί σε ό,τι και όποιον μπαίνει στη ζωή σας, γιατί όλα πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο!

πηγή enikos.gr