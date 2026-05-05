Περιμένεις παρέα στο σπίτι, θέλεις να κάνεις ένα όμορφο πιάτο αλλά όχι και να μείνεις όλη τη μέρα στην κουζίνα;

Κάπου εδώ έρχεται ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με την παρακάτω συνταγή.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σολομό με noodles και λαχανικά. Ένα πιάτο πεντανόστιμο, χορταστικό και εύκολο, καθώς θέλουμε λίγα λεπτά για να ετοιμαστεί.

Τα υλικά

3 φιλέτα σολομού

1 κόκκινη πιπεριά

2 καρότα

2 κολοκύθια

2 σκελίδες σκόρδο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 λευκό κρεμμύδι

150 γρ. μωβ λάχανο

2 λάιμ

150 γρ. φυστικοβούτυρο

30 ml σησαμέλαιο

400 γρ. noodles ρυζιού

3 κ.γ. σάλτσα teriyaki

50 ml σάλτσα σόγιας

2 κ.σ. μέλι

1 κ.σ. σουσάμι

1 ματσάκι κόλιανδρο

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία