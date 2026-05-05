Μια συνταγή πεντανόστιμη και εύκολη, που κάνει τη διαφορά στο τραπέζι
Περιμένεις παρέα στο σπίτι, θέλεις να κάνεις ένα όμορφο πιάτο αλλά όχι και να μείνεις όλη τη μέρα στην κουζίνα;
Κάπου εδώ έρχεται ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με την παρακάτω συνταγή.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για σολομό με noodles και λαχανικά. Ένα πιάτο πεντανόστιμο, χορταστικό και εύκολο, καθώς θέλουμε λίγα λεπτά για να ετοιμαστεί.
Τα υλικά
3 φιλέτα σολομού
1 κόκκινη πιπεριά
2 καρότα
2 κολοκύθια
2 σκελίδες σκόρδο
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 λευκό κρεμμύδι
150 γρ. μωβ λάχανο
2 λάιμ
150 γρ. φυστικοβούτυρο
30 ml σησαμέλαιο
400 γρ. noodles ρυζιού
3 κ.γ. σάλτσα teriyaki
50 ml σάλτσα σόγιας
2 κ.σ. μέλι
1 κ.σ. σουσάμι
1 ματσάκι κόλιανδρο
Αλάτι
Πιπέρι
Η διαδικασία
- Σε ένα καυτό τηγάνι ρίχνουμε σησαμέλαιο και βάζουμε τον σολομό από την πλευρά του δέρματος – το πιέζουμε λίγο για να ψηθεί ομοιόμορφα.
- Μετά από λίγο ρίχνουμε τα λαχανικά μας, τα οποία καλύπτουμε τον σολομό – βάζουμε τις κόκκινες πιπεριές, το καρότο, τα κολοκύθια, το φρέσκο και το λευκό κρεμμύδι, το λάχανο και τον κόλιανδρο.
- Μόλις ψηθεί 1,5 λεπτό από τη μια πλευρά το γυρνάμε από την άλλη και το αφήνουμε να ψηθεί για ακόμα 90 δευτερόλεπτα.
- Παράλληλα ετοιμάζουμε και noodles μας. Σε μια κατσαρόλα τα βράζουμε για περίπου 4 με 5 λεπτά.
- Την ίδια ώρα σε ένα μπλέντερ βάζουμε τη σάλτσα teriyaki, τη σάλτσα σόγιας, το μέλι, το φυστικοβούτυρο, το σκόρδο, λίγο σησαμέλαιο και χτυπάμε καλά.
- Όταν το dressing είναι έτοιμο το ρίχνουμε στο σολομό, προσθέτουμε στο τηγάνι και τα noodles, ρίχνουμε το σουσάμι από πάνω και η συνταγή είναι έτοιμη.
