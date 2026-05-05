Κίνδυνος κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ - Πυρά, απειλές και σκηνικό πολέμου

Οι ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ έχουν θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και την επανέναρξη τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα «χαθούν από το πρόσωπο της Γης» όπως το έθεσε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε δύο πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή.

Η επίθεση σημειώνεται στον απόηχο δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν μια σειρά από «μικρά σκάφη» στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη». «Είναι ό,τι τους έχει απομείνει».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν πως «μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά». Η τοποθέτησή του έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά από συμβάν που καταγράφηκε τη Δευτέρα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι δυνάμεις της χώρας έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους, αποτρέποντας την είσοδό του στο Στενό.

Οι επιθέσεις, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρα του Κόλπου έπειτα από έναν μήνα και πλέον, ανακίνησαν τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς.

Η πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες στην περιοχή χωρίς διέλευση από το στενό, στοχοποιήθηκε από drone που προκάλεσε πυρκαγιά. Τρεις υπήκοοι Ινδίας «τραυματίστηκαν», πάντως όχι σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.