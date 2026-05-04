Σε lockdown ο Λευκός Οίκος-Πυροβολισμοί από τις Μυστικές Υπηρεσίες κοντά στο μνημείο Τζορτζ Ουάσινγκτον

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρισκόταν στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στο οποίο ενεπλάκη αστυνομικός στην Ουάσιγκτον στην γωνία της 15ης Οδού και της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας [σ.σ. κοντά στον Λευκό Οίκο], κατά το οποίο ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση προσωρινού lockdown.

«Προσωπικό της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται στον τόπο ενός περιστατικού πυροβολισμού με συμμετοχή αστυνομικού στην 15η Οδό και την Λεωφόρο Independence στην Ουάσιγκτον, D.C. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου, η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στο X.