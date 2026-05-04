Κηφισιά: Ντελιβεράς πίσω από σειρά επιθέσεων σε γυναίκες- ΦΩΤΟ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο ντελιβεράς που κινούνταν με μηχανή στους δρόμους της Κηφισιάς και πετούσε πέτρες σε ανύποπτες γυναίκες με αποτέλεσμα να τραυματίσει δύο από αυτές.

Ο αλλοδαπός άντρας σύμφωνα με τις πληροφορίες εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής και φορώντας κράνος πετούσε πέτρες σε γυναίκες.

Ο άντρας σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτέθηκε σε πέντε γυναίκες προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Ο σύζυγος θύματος περιγράφει στο newsit.gr καρέ καρέ τα όσα έζησε η γυναίκα του σε μια καθημερινή βόλτα που μετατράπηκε σε εφιάλτη. «Η γυναίκα μου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πρησμένη, έχει ράμματα πάνω και κάτω στη σιαγόνα και στα χείλη, έχει πέντε σπασμένα δόντια και αιμάτωμα στο σαγόνι. Είναι σοβαρά. Περπατούσε στο δρόμο και ξαφνικά σταμάτησε ένα μηχανάκι delivery και της πέταξε μια πέτρα στο πρόσωπο. Έτσι, χωρίς λόγο. Αν δεν είχαν γίνει κι άλλα περιστατικά, ήταν το πέμπτο με γυναίκα και έγινε κι ένα ακόμη το ίδιο βράδυ, ίσως να μην την πίστευε κανείς. Είναι αδιανόητο να σου λέει κάποιος ότι σταμάτησε ένα μηχανάκι και του πέταξε πέτρα», αναφέρει.

Μάλιστα όπως ο ίδιος υποστηρίζει ήταν το πέμπτο περιστατικό που έχει καταγράψει η αστυνομία, με τον διανομέα να έχει ως στόχο τον τραυματισμό των γυναικών και όχι να τους ληστέψει. «Τη ρώτησα αν τη λήστεψαν και μου είπε όχι. Είναι τρομερό. Υπάρχει και βίντεο από κάμερα, σχεδόν όλο το περιστατικό, το έχει η Αστυνομία. Τον δράστη τον συνέλαβαν αμέσως, από ένα σουβλατζίδικο. Πήγαμε στο τμήμα και η γυναίκα μου αναγνώρισε το μηχανάκι, το είχε συγκρατήσει», καταλήγει.

Της πέταξε πέτρες και της προκάλεσε κάκωση στον θώρακα

Σύμφωνα με την μητέρα ενός άλλου θύματος του ντελιβερά που έσπειρε τον φόβο και τον τρόμο σε γείτονες της Κηφισιάς δρούσε με συγκεκριμένο στόχο, με την κόρη της να τραυματίζεται όπως η ίδια αναφέρει, στον θώρακα. «Το περιστατικό με την κόρη μου έγινε γύρω στις 20 Απριλίου, περίπου στις 8.30 το απόγευμα. Περπατούσε στην οδό Βάρναλη, όταν ένας ντελιβεράς που ανέβαινε τον δρόμο σταμάτησε μπροστά της και της πέταξε μια πέτρα. Έτσι ξαφνικά, χωρίς καμία αιτία. Την τραυμάτισε αρκετά, της προκάλεσε κάκωση στο θώρακα. Αμέσως μετά κάναμε μήνυση. Ο σύζυγός μου πήγε την κόρη μας σε ιδιωτικό νοσοκομείο και εγώ πήγα κατευθείαν στην Ασφάλεια Κηφισιάς. Είχαμε βρει και κομμάτι της πέτρας και το παραδώσαμε, ενώ μας είχαν πει ότι θα ελέγξουν κάμερες της περιοχής», αναφέρει.

Ο 28χρονος οδηγός αναγνωρίστηκε από τα θύματα του και σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφηκε ένας συγκεκριμένος τρόπος δράσης. «Ο τρόπος δράσης του ήταν ίδιος: σταματούσε μπροστά από τα θύματα και από πολύ κοντινή απόσταση πετούσε πέτρες με δύναμη. Στην κόρη μου στόχευε το κεφάλι, αλλά εκείνη αντέδρασε και τελικά τη χτύπησε στο στέρνο. Σε άλλη γυναίκα, την επόμενη μέρα, την πέτυχε στο πρόσωπο και την τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Εύχομαι να τιμωρηθεί και να μην ζήσει κανένα άλλο παιδί μια τέτοια εμπειρία, γιατί είναι πραγματικά τρομακτικό», καταλήγει η μητέρα θύματος.