Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Δημήτρης νομίζει πως Ελένη και Πάρης κοιμήθηκαν μαζί

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 05-06.05.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 5 Μαΐου

Επεισόδιο 35: «από εδώ… και πέρα» – Η επίσκεψη του Νίκου και της Βιργινίας στην ψυχολόγο ανοίγει παλιά τραύματα, αλλά καλεί και τους δύο να εξετάσουν τη ζωή τους «από εδώ…. και πέρα», καθώς θα πρέπει να αναζητήσουν την αληθινή αιτία που χώρισαν για να βάλουν το παρελθόν πίσω τους και να βρουν νέες ισορροπίες για την οικογένεια τους. Ο Δημήτρης βλέπει την Ελένη να βγαίνει από το αμάξι του Πάρη και πεισμώνει σα μικρό παιδί, θεωρώντας ότι ο Πάρης κοιμήθηκε σπίτι της. Στο νηπιαγωγείο, εν όψει της απουσίας της Βιργινίας, έχει αναλάβει τα ηνία η Ελένη με τη βοήθεια της Φιλιώς, όμως μια επικίνδυνη «απόδραση» που οργανώνει ο Βίκτωρας και η «συμμορία» του θα προκαλέσει αναστάτωση.

Η Παυλίνα βάζει εμπόδια στην πρόσληψη του Ηρακλή οδηγώντας εκείνον και τον Δημήτρη σε ένα αμείλικτο κυνηγητό με τον χρόνο. Ταυτόχρονα, η Τζένη πιέζει τον Ηρακλή να υπογράψει το συμφωνητικό με τον Ευριπίδη για την επιμέλεια του Στέλιου, όμως ο Ηρακλής δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να παραχωρήσει την επιμέλεια στον Ευριπίδη ή να τα ρισκάρει όλα για όλα συνεχίζοντας τον δικαστικό αγώνα μέχρι τέλους. Είναι η ώρα λοιπόν να καταφύγει στον αδελφικό του φίλο τον Πανούλη για να του δώσει τη συμβουλή του.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 6 Μαΐου

Επεισόδιο 36: «Τη μέρα που η ζωή προσπάθησε κάτι να σου πει» – Ο Πάρης έχει πάει την Ελένη σε πριβέ εστιατόριο που έκλεισε μόνο για τους δυο τους, με σκοπό να της κάνει πρόταση γάμου ενώ οι δυνάμεις του σύμπαντος, με μεγαλύτερη απ΄ όλες τον Βίκτωρα, προσπαθούν να ξυπνήσουν τον Δημήτρη να τη διεκδικήσει προτού πέσει σε ξένα χέρια. Όμως για να μάθουν ΠΟΥ γίνεται η πρόταση γάμου, θα χρειαστούν τη βοήθεια του Νίκου και της Βιργινίας. Παράλληλα ο Ηρακλής θορυβείται όταν η οικιακή βοηθός του Ευριπίδη του αποκαλύπτει ότι ο Στέλιος έχει αρχίσει να αντιγράφει συμπεριφορές του παππού του και ο Νίκος προσπαθεί να κρύψει απ’ τη Στέλλα τις συνεδρίες που ζήτησε η ψυχολόγος να κάνουν από κοινού με τη Βιργινία, αλλά η Ζωή του χαλάει τα σχέδια.

Η Βιργινία πάλι αποφασίζει, ακολουθώντας τη συμβουλή της Σοφίας, να προσεγγίσει τον Γιάννη, τον σύντροφο της Ζωής, και να τον χρησιμοποιήσει σα σύμμαχο για να φέρει την κόρη της πίσω στο σπίτι. Κι ενώ η Τζένη κι η Τζούλια κάνουν μάχη να πείσουν τον Ευριπίδη να υπογράψει το συμφωνητικό για να βλέπει ο Στέλιος τον μπαμπά του κάθε μέρα, μπουχτισμένος ο Ηρακλής αποφασίζουν με τον Στέλιο να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να το σκάσουν από το σπίτι.