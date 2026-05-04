Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τους νεκρούς από χανταϊό

Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τους επιβάτες που βρίσκονται στο πλοίο
Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius το οποίο αγκυροβόλησε στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς τρία άτομα πέθαναν από χανταϊό.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο «σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό ιατρικό περιστατικό στο πλοίο m/v Hondius της Oceanwide Expeditions, το οποίο πλέει ανοιχτά στο Πράσινο Ακρωτήρι».
Σύμφωνα με την εταιρεία, στις 11 Απριλίου ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω, χωρίς να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.
Στις 24 Απριλίου η σορός μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη, συνοδευόμενη από τη σύζυγό του, η οποία λίγες ημέρες αργότερα επίσης κατέληξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής.
Στις 27 Απριλίου, άλλος επιβάτης ασθένησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στον ασθενή έχει εντοπιστεί ο hantavirus.
Στις 2 Μαΐου καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία.
Παράλληλα, δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ των περιστατικών και του hantavirus, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια των θανάτων.
Το πλοίο παραμένει σε αναμονή ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Οι διαδικασίες αποβίβασης και ιατρικής μεταφοράς απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές αρχές.
Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και εξετάζει πιθανά λιμάνια αποβίβασης, όπως η Λας Πάλμας και η Τενερίφη.
Στο πλοίο έχουν ληφθεί αυστηρά προληπτικά μέτρα, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούνται και λαμβάνουν υποστήριξη.
Τι είναι ο χανταϊός
Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταδίδεται με τον αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός θα μπορούσε επίσης να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών τρωκτικών. Στη Βόρεια Αμερική, το ποντίκι περόμυσκος (deer mice) είναι ο πιο κοινός φορέας, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.
Δύο είναι οι σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο χανταϊός. Η πρώτη, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού Hantavirus – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ. Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακές ενοχλήσεις. Εάν αναπτυχθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.
Η δεύτερη ασθένεια είναι ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, μια πιο σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά.
Μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
