Ποιο είναι το στοιχείο- κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, με την υπόθεση να εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αγωνία στην οικογένειά του αλλά και ερωτήματα σε όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις από την πρώτη στιγμή.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο newsbomb.gr, σταχυολογεί τα κρίσιμα στοιχεία της εξαφάνισης και στέκεται ιδιαίτερα σε ένα σημείο που, όπως λέει, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό: Το δεύτερο ταξί που φέρεται να εκμίσθωσε ο 62χρονος.

«Το δεύτερο ταξί είναι το στοιχείο που με απασχολεί περισσότερο, γιατί εκεί πιστεύω ότι κρύβεται το κλειδί της υπόθεσης», λέει ο Γιώργος Τσούκαλης, επισημαίνοντας ότι η συνέχεια της διαδρομής του Σπύρου Ρέτσα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διερεύνηση.

Ο Γιώργος Τσούκαλης περιγράφει τα στοιχεία και τα δεδομένα, σύμφωνα με τις καταθέσεις της οικογένειας, που έχουν οι αρχές. Ο 62χρονος, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του, φέρεται να ζήτησε από τον μικρό του γιο μια αγκαλιά -κάτι που δεν συνήθιζε-, ενώ έδωσε και χρήματα στην κόρη του «για ό,τι χρειαστεί», κάτι που επίσης δεν συνήθιζε. Αυτές οι κινήσεις, σε συνδυασμό με τη γενικότερη συμπεριφορά του, δημιουργούν την αίσθηση ενός ανθρώπου που αποχωρούσε με έναν τρόπο που δεν έμοιαζε με μια απλή καθημερινή έξοδο.

Την ίδια στιγμή, ο Σπύρος Ρέτσας δεν χρησιμοποίησε το δικό του ΙΧ, αλλά μετακινήθηκε με ταξί προς απομονωμένο σημείο, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του. Πρόκειται για λεπτομέρειες που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ερευνητικές αρχές, καθώς αποτυπώνουν μια διαδρομή που δεν μοιάζει τυχαία. Αντίθετα, δείχνουν έναν άνθρωπο που είτε είχε συγκεκριμένο προορισμό είτε επιδίωκε να απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα από το περιβάλλον του.

Το καλό και το κακό σενάριο



«Θέλω να πιστεύω ότι δεν μιλάμε για το απονεννοημένο διάβημα, αλλά για μια κίνηση αποσυμπίεσης από μεγάλη πίεση», σημειώνει ο ιδιωτικός ερευνητής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 62χρονος να θέλησε να απομακρυνθεί προσωρινά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη μαρτυρία της οδηγού του πρώτου ταξί, η οποία περιγράφει έναν άνθρωπο ήρεμο, συγκρατημένο και με απόλυτη επίγνωση της διαδρομής που ακολουθούσε. Το γεγονός ότι ο 62χρονος έδωσε κατευθύνσεις για την πορεία προς το σημείο όπου κατέληξε, ενισχύει την εκτίμηση ότι γνώριζε καλά την περιοχή και δεν κινήθηκε ασταθώς ή με πανικό. Για τον Γιώργο Τσούκαλη, ακριβώς εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο ερώτημα: Πώς συνδέεται αυτή η διαδρομή με το δεύτερο ταξί που φέρεται να εμφανίζεται στη συνέχεια;

Το δεύτερο ταξί αποτελεί, σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή, το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Αν το όχημα αυτό πράγματι υπήρξε και αν ο Σπύρος Ρέτσας είχε προκαθορίσει να μεταβεί σε άλλο σημείο ή να αποχωρήσει με άλλο τρόπο, τότε η υπόθεση αποκτά εντελώς διαφορετική διάσταση. Το γεγονός ότι το δεύτερο ταξί δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί από κάμερες στο αρχικό σημείο γεννά πρόσθετα ερωτήματα, καθώς δεν αποκλείεται να κινήθηκε από διαφορετική διαδρομή ή να υπήρξε συνεννόηση που ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως στα διαθέσιμα στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά, το σενάριο της οικειοθελούς φυγής παραμένει ισχυρό. Οι τελευταίες κινήσεις του 62χρονου, η επιλογή του να απομακρυνθεί μόνος του, η απουσία του κινητού και η εικόνα ενός ανθρώπου που, όπως όλα δείχνουν, δεν ήθελε να αφήσει πίσω του ίχνη βιασύνης, ενισχύουν αυτή την εκδοχή. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς να αποκλείουν τίποτα.