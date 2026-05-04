Νέα Φιλαδέλφεια: «Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς», λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε 17χρονο με αυτισμό

Η μητέρα του 25χρονου δράστη, περιέγραψε το περιστατικό όπως της το περιέγραψε ο γιος της: «Μια μεγάλη γυναίκα έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου και της είπε " τι με σπρώχνετε; ". Και πετάχτηκαν δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν και της λένε " αφού κάθεσαι μέσα στη μέση ". Η κοπέλα, τους είπε "εσείς τις ανακατεύστε" και έμεινε εκεί. Μετά από λίγο πήγαν αυτές οι δύο και έσπρωξαν πάλι την κοπέλα του γιου μου και της λένε "πάρε να έχεις". Εκεί ξεκίνησε η φασαρία, τα τρία κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και ο γιος μου πήγε να τους χωρίσει. Τότε πήγε εκεί ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο και ο γιος μου του έριξε άλλη μια μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑΜΕΑ, ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά είναι λογικό να αντιδράσεις», είπε η μητέρα του 25χρονου στο MEGA.

«Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ, όταν σου έρχεται μπουνιά αντιδράς» λέει η μητέρα του 25χρονου που χτύπησε στη Νέα Φιλαδέλφεια έναν 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου ο 17χρονος βρισκόταν με τις δύο αδερφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού. Μέσα στον συνωστισμό, μία από τις αδερφές φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, γεγονός που προκάλεσε ένταση της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη αντέδρασε αρχικά λεκτικά και στη συνέχεια επιτέθηκε στη μία αδερφή του 17χρονου. Στο επεισόδιο παρενέβη ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια γρονθοκόπησε με σφοδρότητα τον ανήλικο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε από την ένταση και άρχισε να φωνάζει, κάτι που φέρεται να αποτέλεσε αφορμή για την επίθεση. Μετά το περιστατικό, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο βρίζοντας και απειλώντας, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.