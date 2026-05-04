Προσφυγικά: Κινητοποίηση της αστυνομίας για Ρομά που προκαλούσαν φθορές

Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι αστυνομικές αρχές της Πάτρας, μετά από αναφορές για επεισόδια στη συνοικία των Προσφυγικών.

Ομάδα ατόμων Ρομά συγκεντρώθηκε στη συμβολή των οδών Περγάμου και Δάμωνος, προκαλώντας φθορές στην περιοχή.

Η κατάσταση οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη.