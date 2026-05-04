Κλιμακώνεται η ένταση: Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με αφανισμό- Η Τεχεράνη δεν υποχωρεί

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε άσχετες χώρες στο πλαίσιο της “Επιχείρησης Ελευθερία”, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή! Έχουμε βυθίσει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τα αποκαλούν, “ταχύπλοα”. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση των Στενών. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε άσχετες χώρες στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ελευθερία» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και προσέθεσε ότι εκτός από τις καταστροφές σε ένα νοτιοκορεάτικο φορτηγό πλοίο, δεν έχουν σημειωθεί άλλες ζημιές. Κάλεσε επίσης τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος, Μπράντλεϊ Κούπερ, ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ και όχι επτά όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Κούπερ, το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις με «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρά σκάφη» εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και εμπορικών πλοίων που «προστατεύονταν» από τον αμερικανικό στρατό.

Τα ιρανικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση από ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk των ΗΠΑ, ανέφερε ο Κούπερ.

Από την πλευρά του το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό. «Ο ισχυρισμός των ΗΠΑ ότι βύθισαν ορισμένα ιρανικά πολεμικά σκάφη είναι ψευδής», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη έναν Ιρανό ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ελευθερία».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ανέφερε ακόμα ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. «Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί», είπε ακόμα.