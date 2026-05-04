Νέος Κόσμος: Η στιγμή της διαφυγής παρέας 10 ατόμων μετά το μαχαίρωμα 15χρονου -ΒΙΝΤΕΟ

Η παρέα των δραστών παραμένει άφαντη και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της
Άγρια επίθεση από ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (3/5) τέσσερις ανήλικοι στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να καταλήξει μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο.
Το MEGA παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βίντεο ντοκουμέντο με την παρέα του 15χρονου να τρέχει και να τους ακολουθούν τα δέκα άτομα.
O ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», φέροντας τραύματα από μαχαίρι σε πλάτη και μηρό.
H κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια ομάδα επιτέθηκε αργότερα και σε έτερο ανήλικο στην περιοχή του Παγκρατίου.
Οι δράστες παραμένουν άφαντοι και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.
Πάτρα: «Παραβιάζουν φανάρια και πεζόδρομους, κάνουν τα πεζοδρόμια πίστες ταχύτητας και πάνω σε ένα πατίνι βλέπεις δυο και τρεις»
Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό πορτιέρη έξω από μπαρ- Τραυματίστηκε σοβαρά 57χρονος
Μόνο στην Πάτρα αυτά! Όδευση τυφλών οδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης στις... ράγες του τρένου! ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr