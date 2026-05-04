Νίκος Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε σφοδρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, με τον Αντώνη Σρόιτερ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στις ανεξάρτητες αρχές, στις δημοσκοπήσεις, καθώς και στον Χάρη Καστανίδη.

Όπως ανέφερε «ο κ. Μητσοτάκης είναι πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του και είναι πρωθυπουργός των εκτροπών. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού».

Κατά τον κ. Ανδρουλάκη, «όλα όσα ζούμε είναι μια δυστοπία. Δεν είμαστε κανονική ευρωπαϊκή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Το κράτος πρέπει να σέβεται τον πολίτη».

Για τις δημοσκοπήσεις: Η διαφορά φαίνεται μεγάλη και θα αποδειχθεί πολύ μικρή και αυτό γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και η κυβέρνηση σήμερα πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση.

Για την 4ημερη εργασία: Είναι δέσμευσή μας και μάλιστα εμβληματική για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα και θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά, παρέμεινε κατά 93%.

Για την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη: Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήραμε μια απόφαση η οποία αναφέρει για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουελυτές 3 θητείες και τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν στο Συνέδριο και είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς τους. Με τα ίδια λόγια έχει αναφερθεί στον Κώστα Σημίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση για τα πρόσωπα.

Για το κόμμα Τσίπρα: Η ΝΔ πολεμάει όποιον τις παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου θα πάει στο ΠΑΣΟΚ και για αυτό μας πολεμάει. Την βολεύει αυτή η ιστορία.