Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε ότι θα συμμετέχει στο «Emily in Paris»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου ο Λάκης Γαβαλάς, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στα νέα του επαγγελματικά σχέδια και τα γυρίσματα του GNTM που ξεκινούν σε λίγες ημέρες, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι θα βρεθεί στα γυρίσματα της διεθνούς φήμης σειράς «Emily in Paris».

Η παραγωγή, θα βρίσκεται στην Ελλάδα για περίπου δύο εβδομάδες και αρκετές από τις σκηνές της έκτης σεζόν, θα πραγματοποιηθούν στο νησί των ανέμων, τη Μύκονο.

Μιλώντας γι’ αυτό, ο Λάκης Γαβαλάς, εξήγησε ότι δεν θα έχει κάποιον συγκεκριμένο ρόλο, ωστόσο η παραγωγή του ζήτησε να δώσει το παρών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τα επαγγελματικά του σχέδια εξήγησε: «Τηλεόραση είμαι στο GNTM! Ξεκινάμε σε καμιά δεκαριά μέρες. Ένα GNTM που νομίζω θα είναι συναρπαστικό. Έχουμε υπογράψει. Ηλιάνα, Ζνεβιέβ θα είναι! Μπέττυ (Μαγγίρα), τι έγινε τελικά; Νομίζω θα είναι, για να λένε ότι ξεκινάνε τα γυρίσματα. Βέβαια, νομίζω ότι συμπίπτουν τα γυρίσματα με τη Eurovision στην ΕΡΤ, που θα πρέπει να είναι εκεί η Μπέττυ. Τώρα τι να σου πω… Δεν ξέρω!».

Για τα γυρίσματα της διεθνούς φήμης σειράς, ανέφερε: «Θα αλλάξουν λογικά τα γυρίσματα γιατί τώρα έρχονται στην Ελλάδα και οι ξένοι! 12 με 28 Μαΐου, είναι τα γυρίσματα του Emily in Paris στη Μύκονο! Δεν έχω ρόλο. Μου είπαν: «Ρόλο δεν έχεις! Αλλά ένα γεια θέλουμε να σου πούμε!». Εγώ ξέρω τον παραγωγό, οπότε… Δεν είμαι μέσα στο καστ, αλλά ούτε θέλω να μιλάω γι’ αυτό γιατί μετά ο κόσμος λέει…».