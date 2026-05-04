Στον αέρα η εκεχειρία: Ο Τραμπ απειλεί να «εξαφανίσει» το Ιράν

Κλιμακώνεται η ένταση, εν μέσω εκεχειρίας, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές.

Μιλώντας στο Fox News δήλωσε πως οι Ιρανοί θα «εξαφανιστούν από προσώπου γης» αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του Στενού του Ορμούζ ως μέρος της «Επιχείρησης Ελευθερία».

Παράλληλα το CNN, μετέδωσε πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «Το Ιράν έχει εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις σε άσχετα έθνη σε σχέση με το Κίνημα των Πλοίων, Επιχείρηση Ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή! Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, καμία ζημιά κατά τη διέλευση του Στενού. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί».