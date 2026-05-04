Στον αέρα η εκεχειρία: Ο Τραμπ απειλεί να «εξαφανίσει» το Ιράν

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
Κλιμακώνεται η ένταση, εν μέσω εκεχειρίας, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές.
Μιλώντας στο Fox News δήλωσε πως οι Ιρανοί θα «εξαφανιστούν από προσώπου γης» αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του Στενού του Ορμούζ ως μέρος της «Επιχείρησης Ελευθερία».
Παράλληλα το CNN, μετέδωσε πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «Το Ιράν έχει εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις σε άσχετα έθνη σε σχέση με το Κίνημα των Πλοίων, Επιχείρηση Ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή! Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, καμία ζημιά κατά τη διέλευση του Στενού. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί».
Πριν από λίγο ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε στο CNN πως ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, τη Δευτέρα αφού το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρά πλοία» προς το αμερικανικό ναυτικό αλλά και σε εμπορικά πλοία, που προστατεύονται από τον αμερικανικό στρατό.
Τα πλοία των Ιρανών δέχθηκαν επίθεση από αμερικανικά Απάτσι και ελικόπτερα SH-60 Seahawk, πρόσθεσε ο διοικητής και σημείωσε ότι δεν υπήρχε συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό ναυτικό στο Στενό του Ορμούζ.
«Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις σχεδόν σε επίπεδο ένας προς έναν. Νομίζω πως έχουμε πολύ καλύτερη αμυντική διευθέτηση σε αυτή τη διαδικασία, όπου διαθέτουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, έγκαιρη προειδοποίηση από αέρος, ηλεκτρονικό πόλεμο», είπε. «Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε ποτέ αν απλώς συνοδεύαμε».
Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια ταχεία μετάβαση σε κατάσταση πολέμου μετά την κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Walla News. Οι υπουργοί του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου έχουν επίσης κληθεί σε συνεδρίαση την Τετάρτη, καθώς αυξήθηκαν τα επίπεδα συναγερμού στο Ισραήλ, ανέφερε το Kan News.
