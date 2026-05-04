Opinion Poll: Πτώση για ΝΔ, άνοδος για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα

Δυσαρέσκεια για τα οικονομικά μέτρα καταγράφει η δημοσκόπηση
Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας, κέρδη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ενίσχυση του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
Η ίδια μέτρηση αποτυπώνει δυσαρέσκεια για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι στην κορυφή των προβλημάτων για τους πολίτες, ενώ είναι μοιρασμένες οι απόψεις για το πότε πρέπει να διενεργηθούν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου - Πότε θέλουν κάλπες οι πολίτες
Η ΝΔ υποχωρεί κατά 1,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και συγκεντρώνει το 25,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία μονάδα και ανεβαίνει στο 11,7%, στην πρόθεση ψήφου.
Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 7,7% (από 7,5%), ενώ με απώλειες είναι τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας (6,7% από 7,8%). Ακολουθούν: ΚΚΕ με 6,3% από 6,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,5% από 3,9% και Φωνή Λογικής με 3,5% από 4%. «Άλλο» λέει το 10,3% (από 7,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18,4%, από 18,6% τον Μάρτιο.
Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 31,2%, έναντι 14,4% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση είναι στο 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 8,2%, το ΚΚΕ 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%, όσο και η Φωνή Λογικής. Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει το 54,4%, έναντι 5,6% του ΠΑΣΟΚ.
Για τον χρόνο διενέργειας των επόμενων βουλευτικών εκλογών, οι απόψεις είναι μοιρασμένες: το 39,3% θέλει κάλπες την άνοιξη του 2027, το 28,4% τώρα/ άμεσα και το 24,6% το φθινόπωρο. Το 50,7% δηλώνει πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα και το 34,9% για να εκφράσει διαμαρτυρία.
Άνοδος για τον Τσίπρα
Στις ερωτήσεις για τα νέα κόμματα, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει άνοδο 4,3 ποσοστιαίων μονάδων. Το 19,1% δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, από 14,8% που συγκέντρωναν αυτές οι απαντήσεις τον Μάρτιο.
Αναλυτικά, τώρα το 7,7% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα (από 7% τον Μάρτιο), το 11,4% αρκετά (από 7,8%), το 11,5% λίγο (από 10,5%) και το 65,9% καθόλου (από 71,4%).
Επιπλέον, στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 28,9% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη- που υποχωρεί από το 31,4%- και ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 9,9%, μπροστά από τον Κυριάκο Βελόπουλο (6%), ενώ στο 5,8% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης (5,8%). Η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το 23,4%.
Παράλληλα, το 21,1% λέει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, από 21,3% τον Μάρτιο. Ειδικότερα, το 9% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει (από 9,2% τον προηγούμενο μήνα), το 12,1% αρκετά (αμετάβλητο), το 15% λίγο (από 14,4%) και το 57,8% καθόλου (από 59,5%).
Σε ό,τι αφορά ένα κόμμα Σαμαρά, το 3,3% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει (από 3%), το 5,8% αρκετά (από 7%), το 10,2% λίγο (από 11,8%) και το 76,4% καθόλου (από 75,2%).
«Χωρίς ουσιαστική αξία» τα οικονομικά μέτρα
Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες, αφού αυτή η απάντηση συγκεντρώνει 52,2%. Ακολουθούν η οικονομία/ ανάπτυξη (30,7%) και η διαφθορά (18,1%). Η συντριπτική πλειονότητα, το 92,3% των ερωτηθέντων, ανησυχούν πολύ ή αρκετά για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων.
Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν ικανοποίησαν τους πολίτες, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση. Το 35,8% πιστεύει πως δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία, το 27% απαντά ότι τα μέτρα «είναι πίσω από τις ανάγκες» και το 26,7% πως είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν.
Σε ό,τι αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 42,2% πιστεύει πως οι νέες δικογραφίες είναι η εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά. Το 42,2% θεωρεί πως οι νέες δικογραφίες δείχνουν ότι επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι.
Το 50,5% πιστεύει πως δεν ήταν σωστά και άμεσα τα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού (άρση ασυλίας βουλευτών, παραίτηση υπουργών) και το 43% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 47,4% θεωρεί ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση του ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή και το 35,4% εκφράζει την αντίθετη άποψη.
Στην ερώτηση «Πόσο θετικά αντιμετωπίζετε την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης», το 52,9% απαντά «λίγο/ καθόλου» και το 44,7% «πολύ/ αρκετά». Τέλος, το 78,2% εκφράζει την άποψη πως οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα.
