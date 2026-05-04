Σφοδρό τροχαίο στο Γρηγόρι Αιγιαλείας- Απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο 58χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην είσοδο του χωριού Γρηγόρι Αιγιαλείας, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα άτομο, ηλικίας 58 ετών, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το aigiovoive.gr.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, ενώ θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αλκοτέστ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αιγίου.