Αγρίνιο: Η δίκη για τον φονικό ξυλοδαρμό 54χρονου- Στο εδώλιο οι δύο κατηγορούμενοι

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισαν σήμερα οι δύο φερόμενοι ως δράστες του φονικού ξυλοδαρμού του 54χρονου, το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου του 2024, ο οποίος κατέληξε 8 ημέρες μετά, νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 26χρονο που είχαν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί από την Αστυνομία ως δύο από τους τουλάχιστον πέντε δράστες της επίθεσης και οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου όπου εξετάστηκαν δύο μάρτυρες. Ένας εξ αυτών κατέθεσε ότι ο βασικός κατηγορούμενος είχε προστριβές στο παρελθόν με το θύμα. Ο δεύτερος μάρτυρας ήταν αστυνομικός.

Η δίκη διεκόπη για την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου όπου θα εξεταστούν τουλάχιστον πέντε ακόμη μάρτυρες, οι τρεις υπερασπίσεως. Θα ακολουθήσει η πρόταση του Εισαγγελέα και οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

Οι προφυλακίσεις των δυο έγιναν σχεδόν έναν μήνα μετά το επεισόδιο, ενώ είχε δημοσιοποιηθεί video όπου φαίνονται δυο άτομα να κρατάνε στα χέρια τους το θύμα, να τον πετάνε αναίσθητο στο πεζοδρόμιο, επί της οδού Τσικνιά και να εξαφανίζονται.

Είχε προηγηθεί ο άγριος ξυλοδαρμός του 54χρονου στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη, δίπλα από τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής.