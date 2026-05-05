Πάτρα: Η παράσταση "Γιοι και Κόρες" του Γιάννη Καλαβριανού στο θέατρο act

Η θεατρική ομάδα Σκαλέτα επιστρέφει με τη νέα της παράσταση και παρουσιάζει το συγκλονιστικό έργο του Γιάννη Καλαβριανού «ΓΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣ» σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Ηλιοπούλου.

Από την Τετάρτη 6 Μαΐου έως την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 η παράσταση θα παίζεται κάθε μέρα (πλην Δευτέρας και Τρίτης) στο θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα. Ώρα έναρξης 21.30.

Περίληψη:

Πρόκειται για μια εναλλακτική αφήγηση της ελληνικής ιστορίας, βασισμένη σε πραγματικές μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις ηλικιωμένων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα. Ένα «μωσαϊκό» της καθημερινότητας, που ξετυλίγει προσωπικές ιστορίες από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως τη σύγχρονη εποχή, εστιάζοντας στην επίμονη αναζήτηση της ευτυχίας παρά τις αντίξοες συνθήκες, τους πολέμους, τον εμφύλιο και τα ιστορικά γεγονότα.

Σημείωμα σκηνοθέτη:

Πόσες ανείπωτες ιστορίες υπάρχουν; Πόσες εξομολογήσεις έμειναν μισές, πόσα «σ’ αγαπώ» δεν ειπώθηκαν ποτέ, πόσοι αποχαιρετισμοί δεν ολοκληρώθηκαν; Ιστορίες μικρές και μεγάλες, τρυφερές και σκληρές, που χάθηκαν στο θόρυβο του κόσμου ή πνίγηκαν στην ίδια τους τη σιωπή. Κι αν σταθείς και τις ακούσεις τι τις κάνεις; Τι βάρος έχουν τα ξένα μυστικά όταν φωλιάζουν μέσα σου; Τα κρατάς; Τα αφήνεις να σε αλλάξουν; Ή τα επιστρέφεις πίσω στο σκοτάδι απ’ όπου ήρθαν; Αυτή η παράσταση είναι μια απόπειρα να ακουστούν όσα δεν ειπώθηκαν. Να δοθεί φωνή σε εκείνες τις ιστορίες που έμειναν στο περιθώριο, που έζησαν στις παύσεις, στα βλέμματα, στις ανάσες ανάμεσα στις λέξεις. Ίσως τελικά δεν είμαστε παρά οι ιστορίες που κουβαλάμε, εκείνες που δεν προλάβαμε να πούμε και εκείνες που δεν ζήσαμε. - Γεωργία Ηλιοπούλου

Σημείωμα συγγραφέα:

«Όλες οι ιστορίες που χρησιμοποιήθηκαν είναι αληθινές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μωσαϊκό των άγραφων ιστοριών της ζωής που πιέζεται, λοξοδρομεί και αποτυγχάνει, αλλά σε κάθε εποχή επιμένει και αναζητά να ευτυχήσει παράλληλα και κάτω από την επίσημα καταγεγραμμένη Ιστορία. Άλλωστε δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο». - Γιάννης Καλαβριανός

Ευχαριστίες:

Ευχαριστίες στην Γιάννα Σιδηροπούλου για την πολύτιμη προσφορά της σε σκηνικά αντικείμενα, το κομμωτήριο Peluqueria (Παλαιών Πατρών Γερμανού 35) και την Ασπρούλα Στρατούλια για την πολύτιμη βοήθειά της. Ευχαριστίες & στους : Γιάννη, Λευτέρη, Λάμπρο, Πάνο, Χρήστο, Άρη, Γιώργο, Αδαμάντιο, Θεώνη, Γιάννη, Ηλιάνα, Νικολίτσα, Φώτη, Νικηφόρο, Κωνσταντίνο, Βιβή, Αέλια, Ασπρούλα, Νικόλα, Βασιλική για την υπομονή τους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνοθεσία: Γεωργία Ηλιοπούλου

Παίζουν οι: Όλγα Καίσαρη, Γιάννης Κολόμβος, Μαρία Λεχουρίτη, Βασίλης Μεντζελόπουλος, Αντιγόνη Μιχαλοπούλου, Διονυσία Μιχαλοπούλου, Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, Μάγδα Ντίλιου, Εβελίνα Ντέκα, Αγγελική Παναγιωτακοπούλου, Πολύδωρος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Ροδόπουλος, Μαριλένα Σταματελάτου, Κώστας Τσορτός, Ρεβέκκα Τσούλου, Τάκης Χρονόπουλος.

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Κουτσιουμπός

Παραγωγή: Ερασιτεχνικός Σύλλογος ΘΕΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6-7-8-9-10 Μαΐου και 13-14-15-16-17 Μαΐου στις 21.30.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10€ (Γενική είσοδος)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2610272037 & 6936122263.

