Δύο οι ελληνικές «συμμετοχές» στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision!

Με την παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα τραγουδίστρια και συνθέτη, καθώς και νικήτρια της Γιουροβίζιον το 1972, Βίκυ Λέανδρος ως guest star θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της 70ης Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα διαγωνιστεί επίσημα για μία θέση στον τελικό του Σαββάτου 16-5, ο Ακύλας με το «Φέρτο»!

Η σπουδαία συμπατριώτισσα μας που είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο Ευρωπαικό κοινό, επιστρέφει θριαμβευτικά στην αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει – σε εντελώς νέα διασκευή - μία από τις μεγαλύτερες και πλέον διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το «L'amour est bleu», το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών στη σκηνή της Γιουροβίζιον και είχε πάρει την 4η θέση!

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1972, η Βίκυ Λέανδρος επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision με την μοναδική ερμηνεία του «Après toi», κατακτώντας τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με την εξαιρετική φωνή της και την αξέχαστη σκηνική της παρουσία. Η νίκη της σπουδαίας Ελληνίδας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1972 στο Εδιμβούργο, για λογαριασμό του Λουξεμβούργου έθεσε τα θεμέλια για μια παγκόσμια καριέρα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πραγματικός θρύλος της Eurovision.

Να προσθέσουμε πως η Βίκυ Λέανδρος πρόκειται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sani Festival 2026, στο λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική, το φετινό καλοκαίρι & συγκεκριμένα το Σάββατο 15 Αυγούστου.