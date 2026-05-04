Οι εκδόσεις Το Δόντι στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Για μια ακόμα χρονιά οι Πατρινές εκδόσεις Το Δόντι συμμετέχουν φέτος στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται από 7-10 Μαΐου 2026.

Η φετινή παρουσία όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα συνδυαστεί με την πρώτη παρουσίαση μιας νέας πρωτοβουλίας με τίτλο «Η δεύτερη ζωή των βιβλίων» που υλοποιεί το Δόντι σε συνεργασία με επιστήμονες από το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Pivot. Πρόκειται για μια δράση που σχετίζεται με τον τρόπο που οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να δώσουν νέα ζωή σε εκδόσεις ιστορίας, συλλεκτικά ή εξαντλημένα βιβλία και άλλες έντυπες πηγές παλαιότερων ετών, όπως οι εφημερίδες.

Η πρωτοβουλία γεφυρώνει ένα μέρος του χάσματος ανάμεσα στις εκδόσεις και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Απευθυνόμενη σε εκδοτικούς οίκους, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδότες εφημερίδων και ιδιωτικές συλλογές, προσφέρει εργαλεία που μετατρέπουν τις εκδόσεις σε μια ζωντανή, προσβάσιμη εμπειρία. Έτσι τα περιεχόμενα των βιβλίων μετατρέπονται σε podcasts, vidcasts, ντοκιμαντέρ, ηχητικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό ή ψηφιακές βάσεις δεδομένων, δίνοντας ευκολότερη πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ειδικά στις νεότερες ηλικίες.

Παράλληλα τα χιλιάδες ψηφιοποιημένα βιβλία και οι εφημερίδες που βρίσκονται σε ιδιωτικές ή δημόσιες συλλογές ανά τον κόσμο, μπορούν πια με μεγάλη ευκολία να διαβαστούν με σύγχρονα μέσα και να αποτελέσουν βάση για νέες εκδόσεις ή ερευνητικές εργασίες.

Η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί, στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 (17:00-18:00) στην αίθουσα «Διάλογος» (Περίπτερο 15). Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας, ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Βασίλης Γάτος και η συνιδρύτρια της εταιρείας AI4doc Κατερίνα Χριστοπούλου.

Στο περίπτερο των εκδόσεων Το Δόντι εκτός της επίδειξης συγκεκριμένων εφαρμογών αυτής της νέας πρωτοβουλίας, θα παρουσιαστούν επίσης επιλεγμένα βιβλία από την πρόσφατη παραγωγή των εκδόσεων.

Ξεχωριστή θέση θα κατέχει η ποιητική ανθολογία «Βέβηλο κάλλος» της εμβληματικής Ρουμάνας ποιήτριας Μαριάνα Μαρίν που κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες από το Δόντι σε μετάφραση της Άντζελας Μπράτσου. Η επιμελήτρια της έκδοσης Νικολία Αλεξανδράτου θα εκπροσωπήσει το Δόντι σε δύο εκδηλώσεις που διοργανώνει το υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου (18:00-19:00) θα παρουσιάσει το «Βέβηλο κάλλος» μαζί με τη μεταφράστρια και τον θεατρολόγο-ποιητή Κωνσταντίνο Μπούρα, ενώ το Σάββατο, 9 Μαΐου (15:00-16:00) θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το μέλλον της μετάφρασης μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας μαζί με εκπροσώπους εκδοτικών οίκων της Ρουμανίας, καθώς των εκδόσεων Πατάκη, Ωκεανός και Βακχικόν.