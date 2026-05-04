Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 8 τραυματίες

Συνελήφθη ο οδηγός
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο κέντρο της Λειψίας, στην οδό Γκριμάισε Στράσε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ.
Όπως αναφέρει το τοπικό κανάλι MDR, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην πόλη. Η Αστυνομία ανέφερε ότι «υπάρχουν αρκετοί τραυματίες», ωστόσο προς το παρόν δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.
Σύμφωνα με την Bild, στο σημείο έσπευσαν περίπου δέκα ασθενοφόρα, ενώ τα καταστήματα, που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, έκλεισαν. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Πόρτο Ράφτη: Τη χτύπησε στο κεφάλι και εξαφανίστηκε
Τι σημαίνει για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής- Τι λένε οι δικηγόροι
Αχαΐα: Από τα χιόνια... σε θερμοκρασίες καλοκαιριού μέσα σε λίγες ημέρες- Ιστορική στιγμή για την περιοχή τα χιόνια της 3ης Μαΐου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr