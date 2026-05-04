Λειψία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, δύο νεκροί και 8 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) στο κέντρο της Λειψίας, στην οδό Γκριμάισε Στράσε, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άτομα και να τραυματιστούν ακόμη οκτώ.

Όπως αναφέρει το τοπικό κανάλι MDR, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην πόλη. Η Αστυνομία ανέφερε ότι «υπάρχουν αρκετοί τραυματίες», ωστόσο προς το παρόν δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.