Μέση Ανατολή: Στις φλόγες πετρελαϊκή εγκατάσταση, ιρανικά drone στα ΗΑΕ

Κορυφώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο, με τα ΗΑΕ να ανακοινώνουν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, αναχαιτίζοντας επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones που προέρχονται από το Ιράν.

Το υπουργείο Αμυνας των ΗΑΕ γνωστοποίησε ότι οι αναχαιτίσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η Φουτζέιρα, όπου ιρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο μεγαλύτερος κόμβος αποθήκευσης πετρελαίου

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα, το μεγαλύτερο λιμάνι και κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου της χώρας, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεσή της.

Τρεις Ινδοί τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Φουτζέιρα, οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η γεωγραφική θέση της Φουτζέιρα, στη νότια έξοδο των Στενών και με πρόσβαση στον Κόλπο του Ομάν — σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΑΕ που «βλέπουν» προς τον Περσικό Κόλπο — ενισχύει τη στρατηγική της σημασία στην περιοχή.

Φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχθηκε στις φλόγες

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από έκρηξη. Το πλοίο γενικού φορτίου HMM Namu, που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία HMM, βρισκόταν αγκυροβολημένο σε ύδατα κοντά στα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές αρχές, η έκρηξη σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του μηχανοστασίου. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, με το πλήρωμα των 24 ατόμων να είναι ασφαλές, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια.