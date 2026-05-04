Ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης στην Αρχαία Ολυμπία για το Heyday International Symposium 2026

Στην Αρχαία Ολυμπία για την πρώτη διοργάνωση του Heyday International Symposium 2026 που ολοκλήρωσε το Heyday Road, τον πρώτο αγώνα υπεραπόστασης 165 χλμ που ένωσε συμβολικά την Σπάρτη με την Αρχαία Ολυμπία παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στον χαιρετισμό του ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει συνεχής αγωνία για «να κρατηθεί ζωντανό το μήνυμα του Ολυμπισμού, να διατηρηθεί αναμμένη αυτή φλόγα» προσθέτοντας ότι «τα ιδανικά που αντιπροσωπεύει η Αρχαία Ολυμπία και ο Ολυμπισμός, όπως οι παναναθρώπινες αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της προσπάθειας και της άμιλλας, αποκτούν ακόμη περισσότερη αξία σήμερα σε έναν δυστοπικό κόσμο στον οποίο ζούμε».

«Είναι καθήκον όλων μας να φροντίσουμε να κρατάμε διαρκώς αναμμένη αυτή τη φλόγα με ακόμη μεγαλύτερη διάδοση αυτών των αξιών, κυρίαρχα προς τις νέες γενιές που θα πρέπει να παραλάβουν και να εξελίξουν ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η δική μας "σκυταλοδρομία", τόνισε ο κ. Ζαΐμης προσθέτοντας: «Είναι καθήκον όλων μας, εδώ που το Ολυμπιακό Ιδεώδες είναι πάντα ζωντανό, να φροντίσουμε να κρατάμε διαρκώς αναμμένη αυτή τη φλόγα. Εδώ που φτάνουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο φιλώντας το χώμα, έχουμε υποχρέωση να μην ξεχνάμε αυτό το καθήκον».

Τέλος, ο Φ. Ζαΐμης έδωσε συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την προσπάθεια για την άρτια διοργάνωση του Heyday Road που μπορεί να συνεχίσει να διοργανώνεται τα επόμενα χρόνια και να εξελιχθεί σε θεσμό.