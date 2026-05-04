Πάτρα: Με χορό και τραγούδι στα «Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία» ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο δήμος της Πάτρας για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, ολοκληρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026 στο χώρο των «Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων» στην Ακτή Δυμαίων, με την πραγματοποίηση ενός ξεχωριστού ανταμώματος στο οποίο πρωταγωνιστές ήταν τα χορευτικά συγκροτήματα που έλαβαν μέρος στα δρώμενα για την υποδοχή της άνοιξης.

Οι Αντρέας Χατζηανδρέας (κλαρίνο – γκάιντα – καβάλι – τσαμπούνα), Σάκης Χατζηανδρέας (Βιολί – τρομπέτα), Αναστάσης Κουτσαμπασίδης (Λαούτο – φωνή – τρομπέτα) και ο Γιάννης Λίτος (ακορντεόν), «υπέγραψαν» μουσικά τη βραδιά, παρουσιάζοντας τη δική τους πρόταση, μέσα από ένα ξεχωριστά συγχρονισμένο ήχο.

Δεκάδες μέλη από τα χορευτικά συγκροτήματα που συμμετείχαν στα πατάρια των Υψηλών Αλωνίων και της Ομόνοιας την παραμονή της πρωτομαγιάς και οι φίλοι της παραδοσιακής μουσικής, τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Στην εκδήλωση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο υπεύθυνος του Χορευτικού Τμήματος – Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος. Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι, Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, κ.α.