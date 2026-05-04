Ναυτιλιακό «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ - 2000 πλοία εγκλωβισμένα και 20.000 ναυτικοί εν πλω παρά την «Επιχείρηση Ελευθερίας»

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και δορυφορικές απεικονίσεις, περίπου 2.000 πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα εκατέρωθεν των Στενών, ενώ εκτιμάται ότι περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εν πλω ή ακινητοποιημένοι σε λιμάνια της περιοχής.

Παρά τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι με την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερίας» πέρασαν δύο πλοία με αμερικανική σημαία, η συνολική εικόνα παραμένει αυτή της καθολικής στασιμότητας.

Ιστότοποι παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, όπως το Strait of Hormuz Live, καταγράφουν ότι στο διάστημα από 1 έως 4 Μαΐου δεν κατέστη δυνατό να διέλθει κανένα ενεργό εμπορικό σκάφος από τα Στενά, με βάση τα πλοία που έχουν ενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού τους.

Ακόμη και οι ελάχιστες κινήσεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες κρίνονται αμελητέες, δεδομένου του τεράστιου αριθμού των εγκλωβισμένων πλοίων.

Τα δεδομένα από εξειδικευμένες πλατφόρμες που παρακολουθούν τόσο τον «σκιώδη στόλο» όσο και πλοία υπό καθεστώς κυρώσεων, δείχνουν ότι το ενεργειακό πρόβλημα είναι πλέον δομικό.

Ελλείψεις λόγω ναυτικού αποκλεισμού

Το έλλειμμα πετρελαίου εκτιμάται μεταξύ 4,8 και 6,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, καθώς χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν αναγκαστεί είτε να παγώσουν είτε να περιορίσουν την παραγωγή τους λόγω της αδυναμίας εξαγωγών.

Την ίδια στιγμή, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα αντίβαρο στον ΟΠΕΚ από το δυτικό ημισφαίριο.

Οι ΗΠΑ, σε συνδυασμό με χώρες της Νότιας Αμερικής όπως η Βενεζουέλα, η Βραζιλία και η Αργεντινή, αυξάνουν με ταχείς ρυθμούς την παραγωγή τους.

Ενδεικτικά, η Βενεζουέλα έχει αυξήσει την παραγωγή της κατά 14% μέσα σε έναν μήνα, βρίσκοντας πλέον νέους αγοραστές σε αγορές όπως η Ινδία και η Ευρώπη. Ωστόσο, οι ποσότητες αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως το κενό που δημιουργείται από τον Περσικό Κόλπο.

Οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα. Το πετρέλαιο κινείται σε επίπεδα γύρω στα 111 δολάρια το βαρέλι, με ενδείξεις νέου ανοδικού ράλι, γεγονός που οδηγεί σε συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά περίπου 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος.