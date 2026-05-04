"Έσκισε" το "The Devil Wears Prada 2" παγκοσμίως και στη χώρα μας

Αναμενόταν πως θα κάνει μεγάλη επιτυχία και πράγματι το πέτυχε. Ο λόγος για το φιλμ «O Διάβολος Φοράει Prada 2-The Devil Wears Prada 2» σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Φράνκελ, που βγήκε 20 σχεδόν χρόνια μετά την 1η ταινία και πέτυχε το καλύτερο άνοιγμα του 2026 μέχρι στιγμής στο box office, αψηφώντας σε εγχώριο επίπεδο και τον άσχημο, "χειμωνιάτικο" καιρό αλλά και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς & την έξοδο πολλών εκδρομέων.

Το "The Devil Wears Prada 2" με πολύ δυνατή διαφήμιση εδώ και καιρό, και με ατού την πρωταγωνιστική παρουσία και πάλι της μεγάλης κυρίας της υποκριτικής, Μέριλ Στριπ στο ρόλο της στρυφνής Μιράντα Πρίστλι-Miranda Priestly, καθώς και των Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, Στάνλει Τούτσι, και με την προσθήκη ηθοποιών όπως οι Τζάστιν Θερού και Κένεθ Μπράνα, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς 2026 που διανύουμε.

Το 4ήμερο της πρεμιέρας της (30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026), η ταινία που στο rotten tomatoes έχει μέσο όρο 77%, έκοψε σε 148 αίθουσες πανελλαδικά, 74.528 εισιτήρια όπως είδαμε στον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

H ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» που στην Πάτρα προβάλλεται στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, πήρε τα πρωτεία από την βιογραφική, μουσική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, «Michael» σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά, που ωστόσο κρατήθηκε μία χαρά κόβοντας σε 108 αίθουσες πανελλαδικά, 47.720 εισιτήρια & συνολικά σε 2 σχεδόν εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 121.350 εισιτήρια (στην Πάτρα παίζεται στη Βέσο Μάρε).

Το "The Devil Wears Prada 2" στο εξωτερικό ξεκίνησε με εισπράξεις 77 εκατ. δολαρίων στη Βόρειο Αμερική συν 156,6 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Το δε "Michael", το οποίο αξίζει να σημειωθεί πως έσπευσε να υπερασπιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος Σπάικ Λι, ήδη έχει φτάσει τα 424 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις και σύντομα θα ξεπεράσει το όριο των 500 εκατ.

Μάλιστα στη χώρα μας, το «Michael» που φαίνεται να αρέσει στους σινεφίλ, ανεξαρτήτως αν είναι φαν του εκλιπόντος βασιλιά της ποπ Μάικλ Τζάκσον, μπορεί να έχασε την πρώτη θέση στο box office από την Μέριλ Στριπ, αλλά μπόρεσε να αυξήσει σχεδόν τα εισιτήριά του σε σχέση με αυτά που είχε κάνει στην πρεμιέρα του!

Ενδιαφέρον έδειξε το κοινό και για το μετσφυσικό θρίλερ «Hokum» του του Ντέμιαν ΜακΚάρθι με τον Άνταμ Σκοτ, που έκοψε σε 21 αίθουσες πανελλαδικά, 2.511 εισιτήρια και μάλιστα επρόκειτο για προβολές-Previews την Παρασκευή και το Σάββατο μιας και η ταινία ξεκινά να προβάλλεται κανονικά από την Πέμπτη 7-5. Το "Hokum" στο ξεκίνημα του στη Βόρειο Αμερική σε 1.885 αίθουσες, έκανε εισπράξεις 6,4 εκατ. δολαρίων και πήρε την 5η θέση στο box office.

Στη 10άδα του Ελληνικού box office μπήκε και το άλλο φιλμ τρόμου, το «Dolly» του Ροντ Μπλάκχερστ, κόβοντας σε 17 αίθουσες πανελλαδικά, 1.779 εισιτήρια το 4ήμερο 30/4 με 3/5/2026. Στην Πάτρα η ταινία "Dolly" προβάλλεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Τέλος το εξαιρετικό διαστημικό δράμα "Αποστολή Χαίρε Μαρία- Project Hail Mary" των Φιλ Λορντ & Κρίστοφερ Μίλερ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ πλησιάζει στη χώρα μας τα 100.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν αγγίξει τα 638,4 εκατ. δολάρια.