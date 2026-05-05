Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

Σύνταξη με χαμηλότερα όρια ηλικίας κατά 5 ως 7 έτη από την κανονική ηλικία «εξόδου» κατοχυρώνουν οι ασφαλισμένοι που θα χρησιμοποιήσουν τους πλασματικούς χρόνους για να συμπληρώσουν είτε τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή τους είτε τα χρόνια θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Τα πλασματικά έτη «κατεβάζουν» το όριο ηλικίας ως και 7 χρόνια για τους παλαιούς ασφαλισμένους με ένσημα πριν από το 1993 και ως 5 χρόνια για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους.

Για παράδειγμα:

1.Μητέρα ασφαλισμένη πριν από το 1993 στο ΙΚΑ με 5.100 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί το 2011 και ηλικία 52 το 2018 δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με διατάξεις ανήλικου τέκνου και θα βγει στα 67 για πλήρη σύνταξη ή στα 62 με μειωμένη γιατί της λείπουν 400 ημέρες ασφάλισης για να πιάσει τις 5.500 ημέρες που προβλέπει η συνταξιοδότηση με ανήλικο. Για να αποφύγει τη συνταξιοδότηση στα 67 μπορεί να αναγνωρίσει 400 μέρες από ανεργία, ασθένεια, χρόνο σπουδών κενά ασφάλισης (όχι από χρόνο τέκνων) και να συμπληρώσει 5.500 ημέρες το 2011. Ετσι θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη στα 60,2 έτη δηλαδή βγαίνει 7 χρόνια νωρίτερα από τα 67 έστω και με μειωμένη.

2.Οι νέοι μετά το 1993 ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη μόνον για να συμπληρώσουν τα 40 χρόνια ασφάλισης και να κατεβάσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 67 στα 62. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος από 1993 και μετά με 32 έτη το 2026 και ηλικία 57 ετών θα έχει τη 40ετία στα 65 για πλήρη σύνταξη, ενώ αν κάνει τώρα εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης 3 ετών, θα συμπληρώσει 35 έτη και όταν γίνει 62, θα φτάσει στα 40 έτη ασφάλισης οπότε και θα πάρει πλήρη σύνταξη. Με την εξαγορά θα βγει 5 χρόνια νωρίτερα από το 67ο έτος που θα αποχωρούσε χωρίς την εξαγορά πλασματικού χρόνου.

Η εξαγορά πλασματικών ετών επειδή γίνεται ακριβότερη χρόνο με τον χρόνο συμφέρει να γίνει το συντομότερο με την υποβολή αίτησης, η οποία στην πράξη κατοχυρώνει τους ασφαλισμένους ότι το κόστος για την εξαγορά είναι αυτό που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, ανεξάρτητα από τοπ αν η πληρωμή γίνει κατά τη συνταξιοδότηση.

Από το 2020 ως σήμερα το ελάχιστο κόστος αναγνωριζόμενων χρόνων ασφάλισης έχει αυξηθεί κατά 54 ευρώ τον μήνα για τους μισθωτούς και κατά 20 ευρώ τον μήνα για τους αυτοαπασχολούμενους εξαιτίας των αυξήσεων του κατώτατου μισθού, και των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έτος αναγνώρισης το ελάχιστο κόστος εξαγοράς από το 2020 ωε το 2026 έχει αυξηθεί κατά 648 ευρώ ετησίως για τους μισθωτούς και κατά 240 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αυτόματη επιβάρυνση έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς από το 2025 η αύξηση του κατώτατου μισθού περνάει αυτόματα και στις αποδοχές τους με αποτέλεσμα τα πλασματικά έτη ασφάλισης να γίνονται ακριβότερα κάθε χρόνο και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, από τις αυξήσεις του 2025 και του 2026 η εξαγορά πλασματικού χρόνου για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει αυξηθεί κατά 15 ευρώ τον μήνα.

Πότε χρησιμοποιούνται τα πλασματικά έτη

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 12 κατηγορίες πλασματικών χρόνων για να συμπληρωθούν τουλάχιστον 10 προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που είναι οι εξής:

1.Η 40ετία, σε όλα τα ταμεία οποτεδήποτε από παλαιούς (ως το 1992) και νέους (από 1/1/1993) ασφαλισμένους.

2.Η 35ετία σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ως το 2012 για παλαιούς (ως το 1992) ασφαλισμένους.

3.Η 25ετία στο Δημόσιο μέχρι το 2010 για παλαιούς (ως το 1992) ασφαλισμένους.

4.Η 25ετία στο Δημόσιο για το 2011 κι το 2012 καθώς και τα 36 ή 37 έτη μετά το 2012 για παλαιούς (ως το 1992) ασφαλισμένους.

Τα 21, και 23 έτη στο Δημόσιο για τους τρίτεκνους γονείς στα έτη 2011 και 2012.

6.Η 25ετία ως το 2012 σε ταμεία ΔΕΚΟ ή τραπεζών για μητέρες, ασφαλισμένες πριν το 1993.

7.Οι 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 για μητέρες ασφαλισμένες πριν το 1993 με ανήλικο τέκνο.

8.Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012 και με διαδοχική ασφάλιση για κατοχύρωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας από 59 ως 62 ετών.

9.Οι 900 ημέρες ασφάλισης για σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης οι από τις οποίες οι 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Οι 2.100 ημέρες ασφάλισης γα σύνταξη με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Πόσα έτη αναγνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Ο συνολικός αριθμός ετών, που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος, στο Δημόσιο είναι 4 ως 7 έτη και επιπλέον ως 5 έτη λόγω τέκνων, δηλαδή ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο φτάνει ως και τα 12 έτη.

Καθοριστικός παράγοντας στις εξαγορές είναι να συμπληρώνεται η 25ετία ως το 2012 που αποτελεί και το κριτήριο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στο Δημόσιο για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων έως 31/12/2010 και μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία, αναγνωρίζονται, xρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, εκπαιδευτική άδεια έως 5 έτη, γονική άδεια ανατροφής παιδιών, χρόνος τέκνων για τις μητέρες.

Για θεμελίωση από 1/1/2011 οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται ισχύουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία) όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο από το 2011 και μετά είναι:

α) Χρόνος στρατιωτικής θητείας, (όλος ο χρόνος).

β) Χρόνος σπουδών, (όσα τα έτη της σχολής για το πτυχίο).

γ) Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, (ως 2 έτη).

δ) Πλασματικός χρόνος παιδιών ως 5 έτη (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο. Από το τέταρτο και άνω δεν δίδεται πλασματικός χρόνος)

ε) Χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών

Πόσα και ποια χρόνια αναγνωρίζουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και αυτοαπασχολούμενοι

Το «κλειδί» που δίνουν τα πλασματικά έτη για γρήγορη έξοδο στη σύνταξη είναι ότι με αυτά συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ως το 2012 που για τους παλαιούς πριν το 1993 ασφαλισμένους, καθορίζει και την ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι πριν το 1993 στο ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία που χρειάζονται να συμπληρώσουν «ένσημα» ως το 2010 μπορούν να αναγνωρίσουν 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στην τελευταία δεκαετία πριν τη συνταξιοδότησή τους και στρατιωτική θητεία.

Για να συμπληρώσουν «ένσημα» το 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά αναγνωρίζονται ως 7 έτη για να πάρουν σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα μέσω εξαγορών, να συμπληρώσουν την 35ετία ως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62 ετών. Για την 35ετία στα έτη 2011 και 2012 αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα.

Χωρίς 35ετία ως το 2012, ή χωρίς 40ετία μετά το 2013 στο σύνολο θα βγουν στα 67 αν είναι ασφαλισμένοι πριν το 1993 (παλαιοί) ενώ οι νέοι από 1993 και μετά ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μια 15ετία εισφορών.

Επίσης αναγνωρίζουν ως 5 έτη από τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας πριν γραφτούν στα ταμεία τους για να συμπληρωθεί η 35ετία ως το 2010, ενώ μετά το 2011 ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται στα άλλα πλασματικά έτη.

Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν για εξαγορά χρόνου ασφάλισης;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν μια ή και περισσότερες αιτήσεις για εξαγορά πλασματικού χρόνου αρκεί να μην έχουν υπερβεί το όριο που προβλέπει ο νόμος για κάθε έτος. Αν δεν πληρωθούν τα πλασματικά της αίτησης, τότε δεν προσμετρώνται καθόλου. Αν πληρωθούν οι μισοί μήνες θα προσμετρηθεί ο ανάλογος χρόνος αυτών των μηνών.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με πλασματικά έτη τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του 2012 και τα όρια ηλικίας που ήταν σε ισχύ πριν το 2021, αποχωρούν με ηλικίες ακόμη και κάτω των 62 ετών.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι παλαιοί όπως και οι νέοι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει ήδη τα 62 έτη από 1/1/2022 και μετά, θα πρέπει να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν υποχρεωτικά 40ετία όχι για να αποχωρήσουν πριν τα 62 αλλά για να γλιτώσουν τα 67 για σύνταξη.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από ΙΚΑ, ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ και Δημόσιο με προσθήκη πλασματικού χρόνου ασφάλισης

1.Πλήρης σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (ασφάλιση πριν το 1993)

Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 55

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

το 2022

67

Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο

Ηλικία 57

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2018

62

το 2019

63,3

το 2020

64,6

το 2021

65,9

το 2022

67

2.Μειωμένη σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ (ασφάλιση πριν από το 1993)

Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010, ή το 2011

Ηλικία 50, ή 52

Ηλικία συνταξιοδότησης

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,10

από 1/1/2020

62

3.Πλήρης σύνταξη μητέρων από ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών (ασφάλιση μέχρι 1992)

Με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 50, ή 52

Ηλικία συνταξιοδότησης

2017

58,5

2018

60,2

2019

61,1

2020

63,7

2021

65,3

2022

67

4.Μειωμένη σύνταξη μητέρων από ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών

Με ανήλικο και 25ετία το 2011

Ηλικία 50 ετών

Ηλικία συνταξιοδότησης

2016

56,9

2017

58,5

2018

60,2

2019

61,1

2020

62

5.Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (για τους άνδρες)

Με 35ετία ως το 2012 (και από εξαγορές πλασματικών ετών0

Ηλικία 60

Ηλικία συνταξιοδότησης

Το 2018

61

Το 2019

61,3

Το 2020

61,6

Το 2021

61,9

Το 2022

62 με 40ετία

Με 35ετία μετά το 2013

62 και 40 έτη

Με λιγότερα από 40 έτη

67

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

1.Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

58,5

το 2018

60,2

το 2019

61,1

το 2020

63,7

το 2021

65,3

Από 1/1/2022

67

2.Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

το 2017

59,6

το 2018

61

το 2019

62,6

το 2020

64

το 2021

65,6

Από 1/1/2022

67

3.Mε 25ετία ως το 2011 και 35, ή 36 έτη στο σύνολο

35, ή 36 έτη και ηλικία 58

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2018

60

Το 2019

60,5

Το 2020

61

Το 2021

61,5

Από 1/1/2022

62 αι 40 έτη

4.Με 25ετία ως το 2010 και 37 έτη στο σύνολο

37 έτη και ηλικία 55

Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης

Το 2018

58,6

Το 2019

59,5

Το 2020

60,3

Το 2021

61,2

Από 1/1/2022

62 και 40 έτη



Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»