Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία στην 6η ΕΜΟΔΕ και στο 61ο Δημοτικό σχολείο

Ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π "Ο Άγιος Ανδρέας" και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει δύο (2) εθελοντικές αιμοδοσίες στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα:

-Στην 6η ΕΜΟΔΕ (οδός Ιπποκράτους 18, στην Παραλία Πατρών): την Τρίτη 5/5 2026 από 8.30 π.μ. έως 13.30, και

- Στο 61ο Δημοτικό Σχοελίο Πατρών, οδός Μιλήτου 2: την Τετάρτη 6/5/2026 από 9.30 π.μ. έως 13.30 σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Αγαπητοί αιμοδότες σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε αίμα παραμένουν μεγάλες στρέφουμε το βλέμα σε οτι δίνει πραγματική αξία, την φροντίδα και την στήριξη προς τους ανθρώπους γύρω μας.

Δίνουμε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής κάνουμε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.