Η στρατηγική της «Olympian Land» και οι σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού

Σε μια παραγωγική συζήτηση στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πάνος Σακελλαρόπουλος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητή Απόστολου Ραφαηλίδη.

Η συζήτηση ακολούθησε τη διάλεξη της Δρος Παναγιώτας Διονυσοπούλου, τέως Γενικής Διευθύντριας Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού, με κεντρικό θέμα: «Οι Τάσεις και οι Προκλήσεις της Τουριστικής Πολιτικής σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σακελλαρόπουλος υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που αλλάζει ραγδαία. Σε εθνικό επίπεδο, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση, διαχείριση της υπερσυγκέντρωσης και επενδύσεις σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε το όραμα της Περιφερειακής Αρχής του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, τονίζοντας ότι ο τουρισμός για τη Δυτική Ελλάδα είναι ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή φέρει το όνομα «Olympian Land», συνδέοντας την Αρχαία Ολυμπία και τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα με τον σύγχρονο κόσμο και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Οι βασικοί πυλώνες δράσης της Περιφέρειας περιλαμβάνουν:

Θεματικές Μορφές Τουρισμού: Ανάδειξη του πολιτιστικού, θρησκευτικού, φυσιολατρικού και γαστρονομικού τουρισμού.

Υποδομές: Ενίσχυση οδικών αξόνων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Εξωστρέφεια: Στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και διεθνής προβολή με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Σακελλαρόπουλος έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας: «Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι απλώς να αυξήσουμε τους επισκέπτες, αλλά να δημιουργήσουμε αξία για τον τόπο και ευκαιρίες για τους νέους. Ο τουρισμός δεν είναι αριθμοί· είναι ο τρόπος που ένας τόπος πιστεύει στον εαυτό του και τον μοιράζεται με τον κόσμο. Κάθε επισκέπτης παίρνει μαζί του μια ιστορία, και ευθύνη μας είναι αυτή η ιστορία να αξίζει να ειπωθεί.»