Μόνο στην Πάτρα αυτά! Όδευση τυφλών οδηγεί τα άτομα με προβλήματα όρασης στις... ράγες του τρένου! ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Εκεί που νομίζουμε πως τα έχουμε δει όλα, διαρκώς ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο στην Πάτρα και αυτό που θα δείτε δεν αφορά σε ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά σε σχεδιασμό και υλοποίηση έργων για την βελτίωση της αστικής κινητικότητας και ειδικότερα, για την ασφάλεια κατά την κίνηση.

Ο λόγος για τις οδεύσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης που με χαρά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να αυξάνονται και να πληθύνονται ανά την πόλη. Ωστόσο οι κακοτεχνίες δεν λείπουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι κραυγαλέες. Όπως στην περίπτωση των πεζοδρομίων μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας της Πάτρας. Την Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας του κατασκευαστικού λάθους που αφήνει εκτεθειμμένα άτομα με αναπηρία - ειδικότερα, προβλήματα όρασης- απέναντι στον κίνδυνο παράσυρσης ακόμη και από το τρένο!

Στην περίπτωση του πεζοδρομίου το άτομο με πρόβλημα όρασης θα πέσει πάνω σε κιγκλιδώματα ακριβώς μπροστά από τις ράγες του προαστιακού της Πάτρας, στο ανοδικό ρεύμα και το σχετικό πεζοδρόμιο, αν το ΑμεΑ ακολουθήσει με το ραβδί του την όδευση, θα πέσει πάνω στις γραμμές του προαστιακού, χωρίς να μεσολαβεί καν κάποιο εμπόδιο.

Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, ο εκάστοτε δήμος είναι αρμόδιος για τη γενική εποπτεία, την καθαριότητα, την έγκριση των προδιαγραφών κατασκευής μέσω κανονιστικών αποφάσεων και την αποκατάσταση πεζοδρομίων σε περιπτώσεις που αυτά καταστρέφονται από εργασίες. Και μπορεί τα πεζοδρόμια στην Πάτρα να είναι πολλά χιλιόμετρα σε μήκος, ωστόσο κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να προτεραιοποιούνται καθώς αφορούν ανθρώπους που τα έργα φτιάχτηκαν για να βοηθούν και φυσικά σε καμία περίπτωση να τους εκθέτουν σε κίνδυνο, ακόμη και της ζωής τους.