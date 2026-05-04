Νέος Κόσμος: Ανήλικοι μαχαίρωσαν 15χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής

Άφαντοι οι δράστες
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (03.05.2026), στην περιοχή του Νέο Κόσμου, όπου ένας 15χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε στο Live News, ένα 15χρονο παιδί από τον Νέο Κόσμο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τραύματα από μαχαίρι στην ράχη και την κοιλιά του.
Το παιδί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με άλλους ανηλίκους στην περιοχή.
Ο 15χρονος ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Πόρτο Ράφτη: Τη χτύπησε στο κεφάλι και εξαφανίστηκε
Τι σημαίνει για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής- Τι λένε οι δικηγόροι
Αχαΐα: Από τα χιόνια... σε θερμοκρασίες καλοκαιριού μέσα σε λίγες ημέρες- Ιστορική στιγμή για την περιοχή τα χιόνια της 3ης Μαΐου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr