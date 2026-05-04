Ο συγγραφέας του "Σασμού", Σπύρος Πετρουλάκης στην Πάτρα με το νέο του βιβλίο, "Καθαρμός"

Το Βιβλιοπωλείο "Γωνιά του βιβλίου-Παπαχρίστου" και οι εκδόσεις Μίνωας προσκαλούν το Πατρινό αναγνωστικό κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του καινούριου βιβλίου του αγαπητού και ταλαντούχου συγγραφέα Σπύρου Πετρουλάκη με τίτλο: "Καθαρμός".

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη γι' αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 & ώρα 7:30 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού - Ολυμπισμού ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Γερμανού 30, στην Πάτρα έναντι Αρχαίου Ρωμαικού Ωδείου.

Για το νέο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη θα μιλήσουν οι:

Αμαλία Δημητροπούλου -Πολιτισμολόγος,

Κωνσταντίνος Μάγνης -Δημοσιογράφος -συγγραφέας και ο

Αλέξης Σκαρμέας -Δικηγόρος -πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Πατρέων.

Η εκδήλωση παρουσίασης θα πλαισιωθεί μουσικά με την συνοδεία λύρας από ταλαντούχα παιδιά.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό. Για τη Θεο­δώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει. Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα. Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς;

Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.

Ο Σπύρος Πετρουλάκης που έχει μία σταθερή και ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στο χώρο της λογοτεχνίας την τελευταία δεκαετία, μεγάλωσε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται, ενώ σήμερα ζει και εργάζεται στη γενέτειρά του, την Αθήνα. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Συνθέτει μουσική και γράφει στίχους, ενώ τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει γνωστοί καλλιτέχνες. Έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις, ενώ έχει διατελέσει και ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι προπονητής και Πανελληνιο­νίκης στο άθλημα του Taekwondo και έχει ως χόμπι την αναρρίχηση, τις καταδύσεις και τη φωτογραφία. Φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιο­δικά.

Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορούν δώδεκα (12) μυθιστορήματά του για ενήλικες και επτά βιβλία για παιδιά. Τα βιβλία του "Σασμός" που πρωτοκυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2019 και "Το Ναυάγιο" (2021) έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.

Το κοινωνικό μυθιστόρημα "Καθαρμός" που είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου 2026.