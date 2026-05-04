Αγωνία για τη Ryanair στη Θεσσαλονίκη: Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις

Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Oπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Υστερα από αίτημα του δημάρχου, που υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο, στις 4 το απόγευμα, διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Παράλληλα, εστάλη επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.

Σχετική επιστολή εστάλη και στην υπουργό Τουρισμού Oλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει. Τέλος, συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός. «Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά της, η κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για συντονισμένες κινήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παρέπεμψε στην αυριανή σύσκεψη.

Την ίδια στιγμή η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου εξέφρασε την ανησυχία της, λέγοντας ότι «η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση».

Η δήλωσή της:

«Οι αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» που συνεπάγεται τη δραστική μείωση των δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη προς δεκάδες προορισμούς προκαλούν εύλογη ανησυχία. Η Καλαμαριά, ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά εξελίξεις που υπονομεύουν το μέλλον της πόλης μας.

Η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας που αποτελεί κεντρικό αερομεταφορέα για τη Βόρεια Ελλάδα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς – την Πολιτεία, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και τους τοπικούς θεσμούς – να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της βάσης της εταιρείας στο «Μακεδονία» αλλά και να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Χρειάζεται ενίσχυση, επενδύσεις και ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον των μεταφορών και της τουριστικής ανάπτυξης. Η Καλαμαριά θα είναι παρούσα σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατήρηση της δυναμικής της περιοχής και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας».