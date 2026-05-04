Cameron Diaz: Έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 53

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz), σε ηλικία 53 ετών, καθώς έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι μαζί με τον σύζυγό της, τον μουσικό Μπέντζι Μάντεν.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο 47χρονος ροκ σταρ μέσα από ανάρτησή του στο Instagram τη Δευτέρα 4 Μαΐου, αποκαλύπτοντας ότι η ηθοποιός κράτησε μυστική την εγκυμοσύνη της καθ’ όλη τη διάρκειά της. Όπως ανέφερε, τόσο η μητέρα όσο και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το ζευγάρι απολαμβάνει τη ζωή με τα παιδιά του, διατηρώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μπέντζι Μάντεν έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Μάντεν».