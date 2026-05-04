Η δύναμη της συμμετοχής: Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην πρώτη γραμμή για μια καθαρή Πλαζ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό του ρόλο, υλοποίησε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, δράση καθαρισμού στην παραλία Πλαζ της Πάτρας, μέσα από μια ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων και πρωτοβουλιών.

Η συνεργασία με τις δραστήριες φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών «Έθεξις» και «Project Κα.Πα.», καθώς και με τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών (Ν.Ε.Π.), ανέδειξε τη δυναμική της συλλογικής δράσης και την αξία της συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και τοπικών φορέων. Μέσα από αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, αναδείχθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μεμονωμένη ευθύνη, αλλά κοινό στόχο που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά μέσω συνεργασιών με ουσία και συνέχεια.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ενεργός συμμετοχή, η κοινωνική ευαισθησία και η συνεργατικότητα μπορούν να μεταφραστούν σε απτό αποτύπωμα για την πόλη και το φυσικό της περιβάλλον.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις φοιτητικές ομάδες Έθεξις και «Project Κα.Πα.», καθώς και στη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών(Ν.Ε.Π.), και στον Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γρηγόριο Τσίγκα, που συντόνισε την ομάδα της Ν.Ε.Π., καθώς και για τη συμβολή και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ιδρύματος και συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική ευθύνη είναι υπόθεση όλων μας!