Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση της εικαστικού Ουρανίας Λαμπροπούλου, "Εσωτερικές διαδρομές"

Στο χώρο τέχνης Painting Alchemy, στην οδό Παπαναστασίου 91 πλησίον πλατείας Παπανδρέου, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στις 19.00
Εγκαινιάζεται το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στο χώρο τέχνης Painting Alchemy στην Πάτρα η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικής δημιουργού Ουρανίας Λαμπροπούλου.
Ο τίτλος της έκθεσης "Εσωτερικές διαδρομές" μας προετοιμάζει για αυτό που θα αντικρύσουμε, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Η δημιουργός μας προσκαλεί σε μία συνάντηση εαυτού στο μονοπάτι της εσωτερικής αναζήτησης για αυτογνωσία και εξατομίκευση. Ο λευκός μουσαμάς και το κάτασπρο χαρτί λειτουργούν ως ένας καθρέπτης συνομιλίας. Μέσα από σύμβολα δημιουργούνται πίνακες ζωγραφικής- σκηνικά που καλούν τον καθένα να γίνει πρωταγωνιστής εφόσον το επιθυμεί. Η παιδικότητα, η μοναξιά, η συνειδητοποίηση εαυτού είναι θέματα που την απασχολούν και αποδίδονται στα έργα.
Η έκθεση ολοκληρώνεται με πίνακες με θέμα τοπία, αναδεικνύοντας την ανάγκη επαφής του ανθρώπου με την φύση για την ανακούφιση και της ηρεμίας της ψυχής και του πνεύματος.
Η έκθεση θα διαρκέσει δύο σαββατοκύριακα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
www.ouraniaart.gr
Χώρος Τέχνης Painting Alchemy
Οδός Παπαναστασίου 91 στην Πάτρα, πλησίον Πλατείας Παπανδρέου.
Ημέρες & ώρες λειτουργίας της έκθεσης:
Σαββατοκύριακα
9-10 και 16-17 Μαΐου 2026
10.00 π.μ. – 13.30 μ.μ.
5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Τηλεθέαση (3/5): Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε την prime time
ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο - Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
H Μαντόνα, ο Μέριλιν Μάνσον και η Νατάσσα Θεοδωρίδου ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr