Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση της εικαστικού Ουρανίας Λαμπροπούλου, "Εσωτερικές διαδρομές"

Εγκαινιάζεται το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στο χώρο τέχνης Painting Alchemy στην Πάτρα η πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της εικαστικής δημιουργού Ουρανίας Λαμπροπούλου.

Ο τίτλος της έκθεσης "Εσωτερικές διαδρομές" μας προετοιμάζει για αυτό που θα αντικρύσουμε, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Η δημιουργός μας προσκαλεί σε μία συνάντηση εαυτού στο μονοπάτι της εσωτερικής αναζήτησης για αυτογνωσία και εξατομίκευση. Ο λευκός μουσαμάς και το κάτασπρο χαρτί λειτουργούν ως ένας καθρέπτης συνομιλίας. Μέσα από σύμβολα δημιουργούνται πίνακες ζωγραφικής- σκηνικά που καλούν τον καθένα να γίνει πρωταγωνιστής εφόσον το επιθυμεί. Η παιδικότητα, η μοναξιά, η συνειδητοποίηση εαυτού είναι θέματα που την απασχολούν και αποδίδονται στα έργα.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με πίνακες με θέμα τοπία, αναδεικνύοντας την ανάγκη επαφής του ανθρώπου με την φύση για την ανακούφιση και της ηρεμίας της ψυχής και του πνεύματος.

Η έκθεση θα διαρκέσει δύο σαββατοκύριακα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

www.ouraniaart.gr

Χώρος Τέχνης Painting Alchemy

Οδός Παπαναστασίου 91 στην Πάτρα, πλησίον Πλατείας Παπανδρέου.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Σαββατοκύριακα

9-10 και 16-17 Μαΐου 2026

10.00 π.μ. – 13.30 μ.μ.

5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.