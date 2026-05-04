Ατλαντικός: Τα δύο σενάρια για την επιδημία χανταϊού με τους τρεις νεκρούς σε κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός έχει σημάνει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που ταξίδευε από την πόλη Ουσουάια, στην Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, καθώς τρεις άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του χανταϊού, ενώ άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται ήδη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Oceanwide, το πρώτο θύμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα στο πλοίο, όπως πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Νότια Αφρική.

Πέθανε εν πλω στις (11/04), ανέφερε η Oceanwide, διευκρινίζοντας ότι δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου πάνω στο πλοίο.

Η 69χρονη σύζυγός του, επίσης Ολλανδή, κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότιας Αφρικής ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει στην Ολλανδία και κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτή τη φάση δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο αυτοί θάνατοι συνδέονται με την τρέχουσα ιατρική κατάσταση στο πλοίο», σημείωσε η εταιρεία.

Ένας Βρετανός σε κρίσιμη κατάσταση - Δύο μέλη του πληρώματος χρειάζονται ιατρική φροντίδα

Στο μεταξύ, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, ως επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, ασθένησε κατά τη διαδρομή από την Αγία Ελένη προς το νησί της Αναλήψεως και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτική μονάδα υγείας στο Σάντον.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι δύο μέλη του πληρώματος παραμένουν ασθενή και χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν, ήδη, τον επαναπατρισμό τους από το πλοίο, το οποίο αντιμετωπίζει «σοβαρή ιατρική κατάσταση», σύμφωνα με την εταιρεία.

Στις (02/05), ένας Γερμανός υπήκοος πέθανε επίσης στο MV Hondius, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Φόβος και αβεβαιότητα επικρατεί στο πλοίο

Ο ταξιδιωτικός vlogger, Τζεικ Ρόζμαριν περιέγραψε τον φόβο και την αβεβαιότητα που επικρατούν στο πλοίο. «Αυτό που συμβαίνει είναι απολύτως πραγματικό για όλους μας. Δεν είμαστε απλώς μια ιστορία ή τίτλοι ειδήσεων», ανέφερε σε βίντεο στο Instagram.

«Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν στο σπίτι. Η αβεβαιότητα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι».

Τα επόμενα βήματα

Ιατρική ομάδα έχει ξεκινήσει τη φροντίδα όσων χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, δήλωσε η υπουργός Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για ενδεχόμενη μεταφορά των ασθενών.

Οι αρχές της Ολλανδίας συμφώνησαν να επαναπατρίσουν τα μέλη του πληρώματος με συμπτώματα, καθώς και τη σορό ενός εκ των θυμάτων.

Συνολικά 149 άτομα παραμένουν στο πλοίο, ανάμεσά τους και 17 Αμερικανοί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Oceanwide Expeditions τη Δευτέρα (04/05).

Το πλοίο παραμένει ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες, χωρίς να έχει λάβει άδεια αποβίβασης από τις τοπικές αρχές, καθώς υπάρχει ανησυχία εξάπλωσης στον τοπικό πληθυσμό.

Τα δύο πιθανά σενάρια της έξαρσης

Σύμφωνα με το CNN, δεν είναι σαφές πώς προέκυψαν οι μολύνσεις. Το υπουργείο Υγείας της επαρχίας Tierra del Fuego, όπου βρίσκεται η Ουσουάια, ανέφερε ότι δεν έχει καταγραφεί ποτέ κρούσμα χανταϊού στην περιοχή. Ωστόσο, ο ιός είναι ενδημικός σε άλλα τμήματα της Αργεντινής και της Χιλής, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Σκοτ Μίσκοβιτς, γιατρός και επικεφαλής της Premier Medical Group, δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να εμφανίζεται έξαρση χανταϊού σε πλοίο που δεν έχει ταξιδέψει σε ενδημικές περιοχές.



Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια: είτε το πλοίο μολύνθηκε από περιττώματα ή ούρα τρωκτικών είτε κάποιος επιβάτης μολύνθηκε από το στέλεχος Andes, για το οποίο υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αν επιβεβαιωθεί η δεύτερη εκδοχή, όπως σημείωσε, «θα αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ταξιδιωτική ιατρική και τα λοιμώδη νοσήματα».

ΠΟΥ για χανταϊό: «Χαμηλός ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό»

«Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δρ. Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, τη Δευτέρα (4/5).

«Αν και σπάνιο, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής ειδικών παθογόνων στο Εθνικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Καναδά, Ντέιβιντ Σάφρονετς, ανέφερε στο BBC ότι δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα ή εμβόλια για την αντιμετώπιση του χανταϊού.

«Δεν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριμένες ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου», είπε.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν συνήθως όταν ο ιός μεταδίδεται με τον αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός θα μπορούσε επίσης να μεταδοθεί και μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών τρωκτικών. Στη Βόρεια Αμερική, το ποντίκι περόμυσκος (deer mice) είναι ο πιο κοινός φορέας, σύμφωνα με τη Mayo Clinic.

Δύο είναι οι σοβαρές ασθένειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο χανταϊός. Η πρώτη, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού Hantavirus – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ. Τα συμπτώματα συχνά ξεκινούν με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακές ενοχλήσεις. Εάν αναπτυχθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Η δεύτερη ασθένεια είναι ο αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο, μια πιο σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει κυρίως τα νεφρά.

Μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εντοπίζεται κυρίως στη Χιλή και την Αργεντινή, απ’ όπου ξεκίνησε το πλοίο.

Πού βρισκόταν το πλοίο

Το MV Hondius απέπλευσε από την Ουσουάια της Αργεντινής πριν από περίπου επτά εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, που το καταγράφει ως επιβατικό κρουαζιερόπλοιο υπό ολλανδική σημαία. Στη διαδρομή του έκανε στάσεις στην Ανταρκτική και στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος της Αγία Ελένη, πριν αγκυροβολήσει την Κυριακή στην Πράια, πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες επισκέφθηκαν μερικά από τα πιο απομακρυσμένα νησιά του κόσμου και είχαν την ευκαιρία να δουν πλούσια άγρια ζωή, όπως φάλαινες, δελφίνια, πιγκουίνους και θαλασσοπούλια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της κρουαζιέρας.

Όταν έφτασε στην Πράια, δεν επετράπη στο πλοίο να δέσει στο λιμάνι, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το πλοίο παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές, ενώ εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό παρέχει την απαραίτητη φροντίδα, προσέθεσε το υπουργείο.