Πάτρα: Ματαιώνεται το ταξίδι του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το 28ο "Γυμνοφθαλμίτικο" Ταξίδι του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με προορισμό την Πάτρα, που είχε ανακοινωθεί πως θα ξεκινούσε στις 4/5 στο Λιθογραφείον και θα περιελάμβανε συνολικά 22 ταινίες, δυστυχώς, ματαιώνεται, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση του Νίκου Καβαβδία, επικεφαλής του "Γυμνού Οφθαλμού".

Όπως αναφέρει, "στις 5.15 το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Απριλίου 2026, μετά από σειρά γεγονότων, αποφάσισα με βαριά καρδιά να ματαιώσω την Γιορτή. Πριν προλάβω να κάνω γνωστή την απόφασή μου στους υπευθύνους του Φεστιβάλ, στις 8.27 το βράδυ της Πέμπτης, πήρα το παρακάτω μέιλ από το Ελληνικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ (TFF Greek Program):

Αγαπητέ κύριε Καββαδία,

λόγω σειράς λάθος χειρισμών από την πλευρά σας, που δημιούργησαν αντιδράσεις στους δημιουργούς και θεωρούμε ότι μπορεί να βλάψουν τον θεσμό των περιφερειακών προβολών του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, σας ζητούμε να ακυρώσετε τις προγραμματισμένες προβολές σας στην Πάτρα. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα σας επιστραφούν τα έξοδα συμμετοχής.

Παρακαλούμε να καταστρέψετε τα αρχεία των ταινιών που σας παραχωρήθηκαν. Σας ευχαριστούμε.

Για την ώρα αρνούμαι τον οποιαδήποτε σχολιασμό. Απαντάω μόνο με το αγαπημένο: Και ο νοών, νοείτω.

Τα υπόλοιπα εν καιρώ.

Το γυμνοφθαλμίτικο Ταξίδι στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον θα "κλείσει" την Τετάρτη 20 Μαΐου με τον πρέποντα τρόπο.

Το Ταξίδι σιν-εχίζεται!".