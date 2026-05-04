Τι ντροπή! Ο ΝΟΠ συνετρίβη στην Πάτρα από τα Χανιά 22-15...

Πέρασε με εμφατική νίκη από την Πάτρα ο ΝΟ Χανίων. Το σύνολο του Γιώργου Κατσουλάκη επιβλήθηκε με 22-15 του ΝΟ Πατρών, στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση των play out της Waterpolo League, το απόγευμα της Δευτέρας (4/5).

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Πέμπτη (7/5, 12:00), στο κολυμβητήριο Ηρακλείου και οι κρητικοί χρειάζονται μια ακόμη νίκη για να περάσουν στην επόμενη φάση. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει και τρίτο ματς στην Πάτρα, την Κυριακή (10/5, 14:30).

Ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια -με μειονέκτημα έδρας - τον ΟΦΘ, που έχει προκριθεί άνευ αγώνων (έχει ήδη υποβιβαστεί ο ΝΟ Λάρισας).

O ηττημένος τςη σειράς ΝΟΠ - Χανιά θα υποβιβαστεί στην Α2.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι παίκτες του ΝΟ Χανίων έδειξαν τις προθέσεις τους αφού προηγήθηκαν με 6-2 στην πρώτη περίοδο και 12-5 στο ημίχρονο, ενώ η διαφορά «άγγιξε» και τα 10 γκολ (17-7) στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου.

Για τους φιλοξενούμενους σκόραραν συνολικά δέκα παίκτες με τους Στάνκοβιτς και Δρίτσα να πετυχαίνουν από τέσσερα γκολ. Από τους πατρινούς (πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα), οι Κανελλόπουλος, Λαμπάτος και Μπιοκάνιν βρήκαν στόχο από τρεις φορές έκαστος.

Και να σκεφτεί κανείς πως στην κανονική διάρκεια της Α1, ο ΝΟΠ ήταν αήττητος με τα Χανιά! 8-8 στην Πάτρα και νίκη 16-15 στα Χανιά.

Παρόντες μεταξύ άλλων και οι αρχές της πόλης, κ.κ. Μπονάνος, Πελετίδης, Πετρόπουλος.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 15-22

Οκτάλεπτα: 2-6, 3-6, 5-5, 5-5

Διαιτητές: Γιώργος Σταυρίδης, Σπύρος Αχλαδιώτης.

Αλυτάρχης: Κίμωνας Τασόπουλος

* Τα 50 γκολ έφτασε στην Α1 ο Μπιοκάνιν

* Ήταν το 526ο ματς του Β. Κανελλόπουλου σε όλες τις διοργανώσεις

* Ο Άγγελος Λαμπάτος έπαιξε για 27η συνεχόμενη φορά στα ισάριθμα τελευταία 27 επίσημα ματς του ΝΟΠ σε όλες τις διοργανώσεις, ο μόνος που τρέχει τέτοιο σερί.

* 103 ματς με τον ΝΟΠ ο Γ. Παπαχριστόπουλος

* 169 ματς με τον ΝΟΠ ο Ανδρικόπουλος

PLAY OUT ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

2ος ΑΓΩΝΑΣ

Πέμπτη 7/5

12:00 κολ. Ηρακλείου: ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

3ος ΑΓΩΝΑΣ (αν χρειασθεί)

Κυριακή 10/5

14:30 κολ. «Αντ. Πεπανός», Πάτρα: ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ