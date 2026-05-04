Ο Ρίτσαρντ Γκιρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και πρωταγωνιστεί σε δράμα του Έντουαρντ Ζούικ

Ο 76χρονος Αμερικανός σούπερ σταρ Ρίτσαρντ Γκιρ (Richard Gere), πρωταγωνιστής ταινιών όπως "Ιπτάμενος και Τζέντλεμαν", "Επάγγελμα: Ζιγκολό", "Sommersby" και "Pretty Woman" και η Νταϊάνα Σίλβερς (Diana Silvers) θα πρωταγωνιστήσουν στο ερωτικό δράμα με τίτλο «Asymmetry» σε σκηνοθεσία του 73χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Έντουαρντ Ζούικ (Edward Zwick), ο οποίος έχει πάρει Όσκαρ και βραβείο BAFTA ως παραγωγός του "Shakespeare in Love-Ερωτευμένος Σαίξπηρ" του Τζον Μάντεν (1998).

Η ταινία «Asymmetry» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λίζα Χάλιντεϊ (Lisa Halliday) που κυκλοφόρησε το 2018 ενώ για τη διασκευή του ένωσε τις δυνάμεις της με τον Ζούικ και τον Μάρσαλ Χέρσκοβιτς (Marshall Herskovitz).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιοδικό New Yorker χαρακτήρισε το βιβλίο ως ένα «λογοτεχνικό φαινόμενο», ενώ οι New York Times το συμπεριέλαβαν στη λίστα με τα «15 αξιοσημείωτα έργα από γυναίκες δημιουργούς που επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη μυθοπλασία του 21ου αιώνα».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το «Asymmetry» ξετυλίγει την ιστορία της Alice (Σίλβερς), «μιας νεαρής βοηθού σε εκδοτικό οίκο της Νέας Υόρκης, η οποία συναντά τυχαία στο Σέντραλ Παρκ τον παγκοσμίου φήμης 70χρονο συγγραφέα Ezra (Γκιρ). Μια φευγαλέα ματιά είναι αρκετή για να πυροδοτήσει μια σύνδεση που θα παρασύρει και τους δύο σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, χτίζοντας έναν ολόκληρο δικό τους, απόρρητο κόσμο.

Ο Ezra, που έγινε διάσημος για το τολμηρό και ασυμβίβαστο έργο του, βρίσκει στο πρόσωπο της νεαρής κοπέλας έναν άνθρωπο που μπορεί να αφεθεί και να δείξει την ευάλωτη πλευρά του. Παράλληλα, η Alice αντλεί δύναμη από τη σχέση τους για να κυνηγήσει το όνειρό της να γίνει συγγραφέας. Ωστόσο, οι εύθραυστες ισορροπίες αυτού του κόσμου απειλούνται με κατάρρευση, όταν η κρυφή τους σχέση έρχεται στο φως».

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο σκηνοθέτης Edward Zwick και ο Χέρσκοβιτς μέσω της εταιρείας Bedford Falls Company, μαζί με τον Κλέι Πεκορίν της Rainmaker Films και την FilmNation Entertainment η οποία θα παρουσιάσει την ταινία την επερχόμενη αγορά του Φεστιβάλ των Καννών. Οι FilmNation και Rainmaker συγχρηματοδοτούν το έργο.

«Όπως τόσοι άλλοι, γοητεύτηκα από το βιβλίο της Λίζα, όχι μόνο επειδή είναι συγκινητικό, διεισδυτικό και πολύ αστείο, αλλά επειδή αφορά δύο ανθρώπους που ανακαλύπτουν ότι αυτό που ο κόσμος αποκαλεί ασυμμετρία μπορεί, στην πραγματικότητα, να έχει ένα άλλο όνομα: αγάπη» δήλωσε ο Εντουαρντ Ζούικ.

Ο Έντουαρντ Ζούικ είναι γνωστός για τη σκηνοθεσία ταινιών όπως "Legends of the Fall (Θρύλοι του Πάθους)" το 1994 με τον Μπραντ Πιτ, "Love & Other Drugs (Αγάπη Σαν Ναρκωτικό)" με τον Τζέικ Τζίλενχαλ το 2010, "Ματωμένο Διαμάντι" με τον Λεονάρντο Ντικ Κάπριο, και "Ο Τελευταίος Σαμουράι" (2003) και "Jack Reacher: Never Go Back" (2016) με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ