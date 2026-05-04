ΗΠΑ: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ» - Προειδοποιήσεις από το Ιράν - Νέος χάρτης ανατρέπει τα δεδομένα

Σύμφωνα με το AlJazeera, αυτός ο χάρτης σίγουρα αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Εάν εφαρμοστεί, θα καταστήσει το Ιράν την κυρίαρχη δύναμη σε αυτή τη νέα περιφερειακή τάξη.

Οι Ιρανοί επεκτείνουν τώρα τις γραμμές πέρα από τη Φουτζέιρα. Έτσι, σε κάποιο βαθμό, αυτά τα νέα όρια εμποδίζουν επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να χρησιμοποιούν τα δικά τους χωρικά ύδατα.

Όπως μεταδίδει το AlJazeera, οι γραμμές αυτές οριοθετούν μια εκτεταμένη γεωγραφική ζώνη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει την εξάλειψη της δυνατότητας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ για να πουλήσουν το πετρέλαιό τους, επειδή η γραμμή εκτείνεται πλέον πέρα από τη Φουτζέιρα, την οποία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χρησιμοποιούσαν ως βασικό σημείο για να συνεχίσουν να εξάγουν το πετρέλαιό τους στην παγκόσμια αγορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ιράν δηλώνει πλέον ότι αυτές οι νέες γραμμές και η ζώνη που ανακοίνωσε θα ελέγχονται και θα είναι υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεών του.

Νέο χάρτη της περιοχής των Στενών του Ορμούζ που τελεί υπό τον έλεγχό του έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στον απόηχο του «Σχεδίου Ελευθερίας» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και των αντικρουόμενων πληροφοριών για επίθεση σε αμερικανικό πλοίο που επιχείρησε να διαπλεύσει τα Στενά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The IRGC Navy announced the new boundaries of the Strait of Hormuz controlled by the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran as follows:<br><br>South of the line between Mount Mubarak in Iran and south of Fujairah in the UAE<br>West of the line between the tip of Qeshm Island in… <a href="https://t.co/kGgiSp1Mfp">pic.twitter.com/kGgiSp1Mfp</a></p>— Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) <a href="https://twitter.com/IraninHyderabad/status/2051256963040936356?ref_src=twsrc%5Etfw">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το «Σχέδιο Ελευθερία» και η… δράση του Τραμπ

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ του «Σχεδίου Ελευθερία», σύμφωνα με το οποίο αμερικανικά πλοία θα μεριμνούσαν για τον διάπλου πλοίων ουδέτερων χωρών που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

Αντιδρώντας, η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα Στενά «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε το αμερικανικό ναυτικό να μην εισέλθει στο Ορμούζ.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και πως η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις» ανέφερε σχετική ιρανική δήλωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κουραστεί από το αδιέξοδο «ούτε συμφωνία ούτε πόλεμος» με το Ιράν. Η επιχείρηση που διέταξε για να αλλάξει αυτή τη δυναμική θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει ξανά σε πόλεμο.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να μένει στάσιμος. Θέλει πίεση. Θέλει συμφωνία» δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Όπως προστίθεται στο δημοσίευμα, την Πέμπτη παρουσιάστηκε στον Τραμπ ένα σχέδιο για αποστολή ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ με στόχο το άνοιγμά τους δια της ισχύος. Την τελευταία στιγμή, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον αρχικά.

Ανακοίνωσε ότι από σήμερα το Αμερικανικό Ναυτικό θα βοηθά αμερικανικά και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίζουν τα Στενά, παρέχοντάς τους οδηγίες για την αποφυγή ναρκών και παραμένοντας σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε περίπτωση που δεχτούν ιρανική επίθεση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για πλήρη ναυτική συνοδεία πλοίων. Αντ’ αυτού, πολεμικά πλοία θα βρίσκονται στο σημείο, έτοιμα να επέμβουν, μαζί με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η στρατιωτική υποστήριξη της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με πυραύλους, drones, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και 15.000 στρατιώτες.

Πηγή κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με τους Ιρανούς». Η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά σημαίνει ότι, «αν οι Ιρανοί αντιδράσουν, θα εμφανιστούν ως υπαίτιοι και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε».

Ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, φέρεται να παρουσίασε στον Τραμπ ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για αποστολή πολεμικών πλοίων που θα περνούσαν μέσα από τα Στενά.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα κατέστρεφαν πυραύλους ή ταχύπλοα σκάφη του Ιράν ως αντίδραση, ενώ θα επανεκκινούσαν τον πόλεμο με πλήρη ισχύ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η τρέχουσα εκδοχή της επιχείρησης ενέχει μικρότερο άμεσο κίνδυνο κλιμάκωσης, ωστόσο ενδέχεται να παρατείνει το αδιέξοδο.

Όπως επισημαίνει το Axios, η αντίδραση του Ιράν θα καθορίσει την εξέλιξη του «Σχεδίου Ελευθερίας». Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, απείλησε με αντίποινα για την κίνηση Τραμπ.

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο ναυτιλιακό καθεστώς του Στενού του Χορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διοικούνται από τις αυταπάτες του Τραμπ!» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η διπλωματία, πάντως, δεν έχει παγώσει πλήρως. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συνεχίζουν να ανταλλάσσουν σχέδια συμφωνίας με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν προτάσεις. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους, δεν τους αρέσουν οι δικές μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη. Και μεταφέρουν μηνύματα με το χέρι, σε σπηλιές ή όπου κι αν κρύβεται. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία» δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ συμβουλεύει τον Τραμπ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και εμφανίζεται πιο αισιόδοξος για συμφωνία, ωστόσο άλλοι αξιωματούχοι είναι πιο απαισιόδοξοι. «Ή βρισκόμαστε κοντά σε μια πραγματική, εφικτή συμφωνία, ή θα τους βομβαρδίσει ανελέητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος.