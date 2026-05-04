Πάτρα: Ομιλία στη Διακίδειο του Καρδιολόγου Δρ. Χρήστου Σταθόπουλου

Ομιλία με θέμα: “Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιακών παθήσεων στους ηλικιωμένους. Το παράδειγμα της Αορτικής Στένωσης (Όταν οι νέοι ζηλεύουν τους ηλικιωμένους)”, θα πραγματοποιήσει αυτή την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στην Διακίδειο Σχολή Λαού στην Πάτρα (οδός Κανάρη 58), ο Δρ. Χρήστος Σταθόπουλος, Καρδιολόγος, με ειδίκευση στις νεώτερες Τεχνικές Υπερήχων Καρδιάς.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Χρήστος Σταθόπουλος θα αναφερθεί στις προηγμένες θεραπευτικές δυνατότητες αντιμετώπισης με επιτυχία σοβαρών παθήσεων της καρδιάς, όπως η Αορτική στένωση μέσω ασφαλέστερων διαδικασιών για ηλικιωμένους ασθενείς, χωρίς δηλ. χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Διαδικασίες με την βοήθεια των οποίων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων βραχύτερη νοσηλεία, ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή και λιγότερες επιπλοκές.

Η είσοδος στην ομιλία είναι ελεύθερη.