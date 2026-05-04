ΗΣΑΠ: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο - Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό

Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό ακινητοποίησης συρμού εκτός της αποβάθρας στο δίκτυο του μετρό, μετά το νέο περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ).

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, συρμός στις 09:10 έκανε υπέρβαση αποβάθρας στον σταθμό Άγιο Νικόλαο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αποβιβαστούν στον επόμενο σταθμό, όπου και αποσύρθηκε ο συρμός.

Η ΣΤΑΣΥ επιχειρεί να καθησυχάσει, λέγοντας ότι «δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών», προσθέτοντας ότι περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Συρμός στη Γραμμη 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών.