Μεσολόγγι: Η συγκινητική ιστορία του Έντι - Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο νοσοκομείο της πόλης

Μέσα σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες ιστορίες χάνονται πίσω από την καθημερινότητα, μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα κατάφερε να συγκινήσει και να ξεχωρίσει.

Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος φέρνει στο προσκήνιο την πορεία της ζωής του Έντι, μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, ανατροπές αλλά και πείσμα που τελικά δικαιώθηκε.

Ο Έντι βιολόγος στη χώρα του, βρέθηκε στο Μεσολόγγι αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, δουλεύοντας σκληρά ως μικροπωλητής για να επιβιώσει. Ωστόσο δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του. Με επιμονή και αφοσίωση συνέχισε τη προσπάθειά του φτάνοντας μέχρι τη Ρουμανία όπου ανέβηκε στα έδρανα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιατρική.

Σήμερα έχοντας δημιουργήσει την οικογένειά του στο Μεσολόγγι κάνει τα πρώτα του βήματα ως γιατρός στο τοπικό νοσοκομείο αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα.