Μεσολόγγι: Η συγκινητική ιστορία του Έντι - Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο νοσοκομείο της πόλης

Η ανάρτηση του δημάρχου του Μεσολογγίου για τον μετανάστη που δεν το έβαλε κάτω και πάλεψε για το όνειρό του
Μέσα σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες ιστορίες χάνονται πίσω από την καθημερινότητα, μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα κατάφερε να συγκινήσει και να ξεχωρίσει.
Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος φέρνει στο προσκήνιο την πορεία της ζωής του Έντι, μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, ανατροπές αλλά και πείσμα που τελικά δικαιώθηκε.
Ο Έντι βιολόγος στη χώρα του, βρέθηκε στο Μεσολόγγι αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, δουλεύοντας σκληρά ως μικροπωλητής για να επιβιώσει. Ωστόσο δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του. Με επιμονή και αφοσίωση συνέχισε τη προσπάθειά του φτάνοντας μέχρι τη Ρουμανία όπου ανέβηκε στα έδρανα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ιατρική.
Σήμερα έχοντας δημιουργήσει την οικογένειά του στο Μεσολόγγι κάνει τα πρώτα του βήματα ως γιατρός στο τοπικό νοσοκομείο αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα.
Η ανάρτηση του Σπύρου Διαμαντόπουλου:
Θυμάμαι συνάντησα τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα, γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα.
Τότε ο Έντι ήταν μικροπωλητής.
Μου είπε όλη την ιστορία του και πως βρέθηκε στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του.
Γρήγορα κέρδισε την αγάπη όλου του κόσμου – πρωτοφανές για το μέγεθος – αφού άτομα σαν τον Έντι αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σχόλια τότε ίσως και σήμερα.
Τα χρόνια πέρασαν, γνώρισε την Κατερίνα από το Νεοχώρι, καθηγήτρια αγγλικών, έκαναν οικογένεια και έχουν δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον.
Ο Έντι, βιολόγος στη χώρα του, δεν το έβαλε κάτω. Πέρασε 40 κύματα, έτρεχε αριστερά και δεξιά να βγάλει περήφανα το μεροκάματο, πήγε στην Ρουμανία έβγαλε ιατρική και εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησε εφημερίες στο Μεσολόγγι στο νοσοκομείο μας.
Το οποίο μετά από 15 χρόνια αποκτά σε λίγο καιρό, δική του οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
