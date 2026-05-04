Πάτρα: Ανησυχία για αλλεπάλληλες διαρρήξεις σε ταξί

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον κλάδο των ταξί , καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αύξηση περιστατικών κλοπών και διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων απευθύνει έκκληση προς τα μέλη του να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας τη στάθμευση σε απομονωμένα ή ανεπαρκώς φωτισμένα σημεία, ενώ παράλληλα προτρέπει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, το σωματείο έχει ήδη κινηθεί θεσμικά, αποστέλλοντας αίτημα προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας για ενίσχυση της αστυνόμευσης και συχνότερες περιπολίες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων παραβατικότητας.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επαγγελματιών και των οχημάτων τους.

Η ανακοίνωση

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρατηρηθεί περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων σε σταθμευμένα ταξί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν σταθμεύουν τα οχήματά τους στους δρόμους.

Συνιστούμε να αποφεύγεται η στάθμευση σε σκοτεινά ή απομονωμένα σημεία και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των οχημάτων.

Παράλληλα, ως Σωματείο έχουμε ήδη αποστείλει σχετικό έγγραφο προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ζητώντας την ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη διενέργεια συχνότερων περιπολιών, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα αυτά.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα και να παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται για την προστασία των συναδέλφων και των οχημάτων τους

Για το Δ/Σ

Ο Πρόεδρος

Σίδερης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μαρτζάκλης Γεώργιος