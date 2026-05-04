Δυτ. Αχαΐα: Τι λέει η ηλικιωμένη που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα του 45χρονου «σερίφη»

Στις αρχές Μαΐου 2026, τη Δυτική Αχαΐα απασχόλησε την επικαιρότητα λόγω ενός περιστατικού με έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «σερίφης» της περιοχής.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές μετά από καταγγελίες για αυτοδικία και παρενόχληση κατοίκων και διερχομένων. Φέρεται να περιπολούσε στους δρόμους του χωριού, ελέγχοντας οχήματα και άτομα χωρίς καμία νόμιμη εξουσιοδότηση.

Ο 45χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που παρέπεμπε σε σώματα ασφαλείας (στολή και διακριτικά) και να υποστήριζε ότι «προστάτευε» την κοινότητα από παραβατικές συμπεριφορές. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για αντιποίηση αρχής, παράνομη οπλοφορία (καθώς βρέθηκαν πάνω του αντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων) και απειλή.



Ο 45χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε μια γυναίκα