Δυτ. Αχαΐα: Τι λέει η ηλικιωμένη που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα του 45χρονου «σερίφη»

Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές μετά από καταγγελίες
Στις αρχές Μαΐου 2026, τη Δυτική Αχαΐα απασχόλησε την επικαιρότητα λόγω ενός περιστατικού με έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος αυτοαποκαλούνταν «σερίφης» της περιοχής.
Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρχές μετά από καταγγελίες για αυτοδικία και παρενόχληση κατοίκων και διερχομένων. Φέρεται να περιπολούσε στους δρόμους του χωριού, ελέγχοντας οχήματα και άτομα χωρίς καμία νόμιμη εξουσιοδότηση.
Ο 45χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που παρέπεμπε σε σώματα ασφαλείας (στολή και διακριτικά) και να υποστήριζε ότι «προστάτευε» την κοινότητα από παραβατικές συμπεριφορές. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για αντιποίηση αρχής, παράνομη οπλοφορία (καθώς βρέθηκαν πάνω του αντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων) και απειλή.
Ο 45χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε μια γυναίκα
Πάτρα: «Από το 2014 έχουμε ζητήσει να απομακρυνθούν τα λάστιχα από το πρώην κτίριο της Pirelli»- Τρία σχολεία στα 100 μέτρα
Οικογένεια από αγριογούρουνα πήγε σε... γάμο στους Θρακομακεδόνες
Fars: Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr