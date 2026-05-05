Ρεάλ Μαδρίτης: Έγραψε ιστορία ο Βινίσιους

Η Μπαρτσελόνα ονειρευόταν πρόωρη στέψη τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της La Liga αλλά λογάριαζε χωρίς τον Βινίσιους, με τον Βραζιλιάνο φορ να την αναβάλλει με τα δύο γκολ του στην έδρα της Εσπανιόλ και να μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ στην ιστορία της Ρεάλ που περιλαμβάνει μόνο οκτώ ποδοσφαιριστές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπρεπε πάση θυσία να πάρει τη νίκη στην Βαρκελώνη το βράδυ της Κυριακής κόντρα στην Εσπανιόλ για να μην επιτρέψει στην Μπαρτσελόνα να πανηγυρίσει τον τίτλο στην La Liga πριν από το μεταξύ τους Clasico της 10ης Μαΐου και την πέτυχε με υπογραφή… Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος στράικερ πήρε από το χέρι τους μερένγκες και τους οδήγησε στην εκτός έδρας επιτυχία με 2-0 με δύο δικά του γκολ στο 55ο και 56ο λεπτό, με τον 25χρονο να γράφει μάλιστα ιστορία αφού έγινε μόλις ο 8ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του κλαμπ που έχει 20+ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε τουλάχιστον πέντε διαδοχικές σεζόν με τους μερένγκες.

Οι επτά που προηγήθηκαν ήταν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Φέρεντς Πούσκας, Ούγκο Σάντσες, Παΐνιο και Ραούλ Γκονσάλεθ, με τον Βινίσιους να φτάνει φέτος τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας πίσω του: τα 22 της σεζόν 2021-22, τα 23 της σεζόν 2022-23, τα 24 της σεζόν 2023-24 και τα 22 της περασμένης σεζόν.

“Είμαι πάντα ευγνώμων στον Βινίσιους για την προσπάθεια που καταβάλλει πάντα στο χορτάρι. Είμαι υπερήφανος που τον έχω παίκτη.

Ήταν πολύ επικίνδυνος, έξυπνος, ηγέτης”, τόνισε ο Άλβαρο Αρμπελόα αναφερόμενος στον Βινίσιους στο φινάλε της αναμέτρησης, απονέμοντάς του τα εύσημα για την επιδραστικότητά του στο χορτάρι.