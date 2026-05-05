Μεγάλοι αγώνες στίβου στη Δυτ. Ελλάδα

Σημαντικοί αγώνες στίβου σε διάφορα μίτινγκ αναμένονται το επόμενο διάστημα από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

Κορυφαία μίτινγκ σε Πάτρα, Αίγιο, Πύργο, Αργοστόλι, με το Παμπελοποννησιακό Στάδιο στο επίκεντρο.

Το πλήρες πρόγραμμα των μίτινγκ του καλοκαιριού στη Δυτική Ελλάδα είναι:

Μάιος

16 Σάββατο “Vergotia 2026”, Κεφαλονιά (Challenger)

17 Κυριακή 14οι Ιόνιοι Αγώνες, Λευκάδα

24 Κυριακή Βιλαέτεια 2026, Πύργος

30 Σάββατο Αιγιάλεια 2026, Αίγιο

Ιούνιος

7 Κυριακή Τοφάλεια, Πάτρα

Ιούλιος

15 Τετάρτη Βασίλης Σεβαστής, Πάτρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ́ ́ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026 ́ ́ (Word Ranking competition cat. F)

Από τον Αθλητικό Σύλλογο Αιγίου με την επωνυμία ́ ́ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ ́ ́ σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αιγιαλείας, (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) και σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βόρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσονται - ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ με την επωνυμία «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 2026» , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2026 – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΝΔΡΩΝ: 100μ. - 400μ. -800μ. - 5.000μ. -ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ -

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (7,2 kg)- ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ(800 γρ.)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100 μ.- 400 μ. –800 μ. - 3.000 μ. – 100 μ. ΕΜΠ (84 εκ.) -

ΜΗΚΟΣ - ΥΨΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Κ20 ΑΝΔΡΩΝ (2007-2008) : 110 μ. ΕΜΠ (99 εκ.) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (6 kg)

Κ18 ΑΝΔΡΩΝ (2009-2010) : 2.000μ ΣΤΗΠΛ (84 εκ.) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (5 kg) – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (700 γρ.)

Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2009-2010): 100μ ΕΜΠ (76εκ) - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500 γρ.)

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ (2011-2012) : 150 μ. -300 μ. – 1000 μ. – 2.000 μ. – 100 μ. ΕΜΠ – ΜΗΚΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4kg) – ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600 γρ. )

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ (2011-2012) : 150μ. – 300 μ. – 1000 μ.-2.000 μ. – 80 μ. ΕΜΠ(76 εκ.) - ΜΗΚΟΣ – ΥΨΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3 kg) - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500 γρ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ 2026

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:

Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες για τους οποίους έχει εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και είναι ενεργό (έχει εκδοθεί* ή ανανεωθεί κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλώσεις των σωματείων) και ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση (άρθρο 8 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ (άρθρο 142 του ν. 4714/2020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΄΄ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2026΄΄ World Athletics Calendar cat F

Από τον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία ΄΄ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ΄΄ σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πύργου και υπό την αιγίδα της Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ Βόρειας Πελοποννήσου, προκηρύσσονται- ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ με την επωνυμία ΄΄ΒIΛΑΕΤΕΙΑ 2026΄΄ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΄΄ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒIΛΑΕΤΗΣ΄΄

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

ΑΝΔΡΩΝ : 100μ ,200μ , 400μ , 400μ ΕΜΠ , 1500μ , ΜΗΚΟΣ ,ΥΨΟΣ , ΑΚΟΝΤΙΟ ,

ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 100μ , 200μ ,400μ , 400μ ΕΜΠ , 1500μ , ΜΗΚΟΣ , ΥΨΟΣ

Κ18: ΑΝΔΡΩΝ : ΑΚΟΝΤΙΟ , ΣΦΑΙΡΑ

Κ18: ΓΥΝΑΙΚΩΝ : ΑΚΟΝΤΙΟ , ΣΦΑΙΡΑ

Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ : 80μ , 300μ , 600μ , ΣΦΑΙΡΑ , ΑΚΟΝΤΙΟ , ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ :80μ ,300μ , 600μ , 80μ ΕΜΠ , ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ : 50μ (μόνο για τα σωματεία της Ηλείας)

Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ : 50μ (μόνο για τα σωματεία της Ηλείας)



Στους Αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες για τους οποίους έχει

εκδοθεί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ και είναι ενεργό (έχει εκδοθεί* ή ανανεωθεί

κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλώσεις των σωματείων) και

ανήκουν οπωσδήποτε στη δύναμη των Σωματείων – Μελών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., που έχουν λάβει

ειδική αθλητική αναγνώριση (άρθρο 8 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και

είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της

ΓΓΑ (άρθρο 142 του ν. 4714/2020).