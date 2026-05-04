Πάτρα: Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη»

Με επίκεντρο την ιστορία, την τέχνη και το παρόν της τυπογραφίας, πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 τα εγκαίνια της έκθεσης «Τυπογραφίας ίχνη» στους χώρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο.



Η εκδήλωση, που εντάσσεται στον νέο κύκλο δράσεων της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, ανέδειξε τη σημασία της τυπογραφικής τέχνης για την πολιτιστική και πνευματική ιστορία της Πάτρας, μέσα από ιστορικά τεκμήρια, ομιλίες, παρεμβάσεις ανθρώπων του χώρου και έναν ζωντανό δημόσιο διάλογο.

Από την πλευρά της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, ο πρόεδρος Βαγγέλης Πολίτης-Στεργίου αναφέρθηκε στη σημασία του αφιερώματος, στους ανθρώπους που εργάστηκαν για την υλοποίησή του, αλλά και στη διαρκή ανάγκη για τη δημιουργία ενός Μουσείου Πόλεως που θα στεγάσει και θα αναδείξει τη μνήμη και την ταυτότητα της Πάτρας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκ μέρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών και Τεχνολογίας Τροφίμων και μέλος της Εφορείας της Βιβλιοθήκης Γιώργος Τσιρογιάννης, καθώς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο οποίος υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει σταθερά να ενισχύει τη σύνδεσή του με την πόλη και την τοπική κοινωνία.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πρωτοβουλίες που υπηρετούν τον πολιτισμό και τη συλλογική μνήμη.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Γιώργο Ματθιόπουλο, σχεδιαστή και Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εικαστικό.

Ο Γιώργος Ματθιόπουλος, μέσα από την τοποθέτησή του, έδωσε στο κοινό τη δυνατότητα να δει την τυπογραφία όχι μόνο ως τεχνικό ή ιστορικό αντικείμενο, αλλά ως μια ευρύτερη πολιτισμική και μορφολογική διαδρομή: από τις πρώτες μορφές της ελληνικής γραφής και τις χειρόγραφες παραδόσεις έως την Αναγέννηση, τις σύγχρονες γραμματοσειρές και τις τεχνολογικές μεταβολές που άλλαξαν καθοριστικά το πεδίο της έντυπης επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Παπαδόπουλος έδωσε μια εικαστική διάσταση στη συζήτηση, προσεγγίζοντας την τυπογραφία ως φορέα καλλιτεχνικών και κοινωνικών αναζητήσεων. Μέσα από την αναφορά του σε εκδόσεις που υπερβαίνουν την παραδοσιακή τεχνική λειτουργία του βιβλίου, άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το artist’s book, το βιβλίο δηλαδή, το οποίο αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο έργο τέχνης.

Στη στρογγυλή τράπεζα που ακολούθησε με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Κασσαβέτη, σχεδιαστή και συμβούλου οπτικής επικοινωνίας, του Πάνου Παναγιωτόπουλου, τυπογράφου της εταιρίας Future Format, και του Γιάννη Παπαδόπουλου, παρενέβησαν και οι πατρινοί τυπογράφοι Γιώργος Πετράκης και Σπύρος Κωνσταντινόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Παναγοπούλου.

Ο Βαγγέλης Κασσαβέτης στάθηκε στη σύγχρονη θέση της τυπογραφίας και στη σημασία της για τη σημερινή οπτική επικοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης στο πέρασμά του από την πόλη, στις σχέσεις που δημιούργησε με πρόσωπα του χώρου, μοιράστηκε δε, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις του για τον ρόλο που μπορεί να εξακολουθεί να διαδραματίζει η Πάτρα στο πεδίο αυτό. Από την πλευρά του, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος παρουσίασε μια πορεία μετάβασης και εξέλιξης: από το παραδοσιακό τυπογραφείο που παρέλαβε από τον πατέρα του, μαζί με τα αδέλφια του, στη σύγχρονη μορφή μιας επιχείρησης που υπηρετεί με συνέπεια την τυπογραφική τέχνη και συνεργάζεται με μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία, εταιρείες και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εκτύπωση του λευκώματος με τις φωτογραφίες της ταινίας Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, γεγονός που αναδεικνύει με σαφήνεια τη σύγχρονη δυναμική της ελληνικής τυπογραφίας.

Οι πατρινοί τυπογράφοι Γιώργος Πετράκης και Σπύρος Κωνσταντινόπουλος, συνέβαλλαν καθοριστικά στον ζωντανό και ουσιαστικό χαρακτήρα της βραδιάς. Ο Σπύρος Κωνσταντινόπουλος περιέγραψε την εναλλαγή στις γενιές στις οικογενειακές επιχειρήσεις, και τις αλλαγές που ήρθαν τόσο σε τεχνικά μέσα, όσο και σε θέματα νοοτροπίας. Ο Γιώργος Πετράκης μετέφερε πολύτιμες εμπειρίες, μνήμες και προσωπικές μαρτυρίες από τη διαδρομή του στον χώρο της Τυπογραφίας και της παραγωγής του βιβλίου. Η συμμετοχή του κοινού ενίσχυσε περαιτέρω τον διάλογο, αποδεικνύοντας ότι η Τυπογραφία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πεδίο ζωντανής πολιτιστικής αναφοράς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, την οποία επιμελήθηκε ο Ξενοφώντας Παπαευθυμίου και η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Μαΐου, παρουσιάζονται παλαιές εκδόσεις, έντυπο υλικό και προβάλλονται συνεντεύξεις τυπογράφων της πόλης. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια παραδοσιακής Τυπογραφίας για μαθητές σχολείων, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στο αφιέρωμα συμπράττουν το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αχαΐας, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμβολή της εταιρείας Mosaic // Πολιτισμός & Δημιουργικότητα.